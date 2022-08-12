طريقة عمل القراقيش السادة في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات اقتصادية سهلة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل القراقيش السادة ، تبحث ربات البيوت دائمًا عن الوجبات والمسليات السريعة والسهلة والتي يمكن التعامل معها بكل بساطة بمكونات اقتصادية من أجل تقديمها لأفراد أسرتها، والتي من بينها القراقيش السادة، وهي من أسهل وأبسط أنواع المقرمشات التي يمكن تناولها مع المشروبات الباردة أو الساخنة، وأكثر ما يميز هذا النوع من المسليات أنه سهل في التحضير ويمكن أيضًا التفنن في إعداده بأشكال مسلية محببة للأطفال باستخدام القطاعات على هيئة حيوانات أو رسومات، وتقديمه مع حشوه بالقليل من الجبن أو النوتيلا وأي من المواد القابلة للدهن لتصبح وجبة خفيفة وشهية سواء في السهرات العائلية أو الإفطار للصغار والكبار.

طريقة عمل القراقيش السادة

عادة ما تلجأ ربات البيوت إلى تحضير الوجبات السريعة الأكثر صحية للأطفال والتي من بينها المعجنات، حيث أنها يسهل تخزينها وحفظها لبعض الوقت ولا تحتاج إلى مكونات عديدة في إعدادها فقط باستخدام الدقيق والماء وبعض المكونات السهلة تصبح لديها وجبة شهية ومسلية.

ويمكن تحضير القراقيش عن طريق إحضار المكونات التالية :

كيلو من الدقيق

2 كوب من السمن الدافئ.

معلقة من السكر.

نصف كوب من السمسم المحمص.

معلقة من المحل المطحون.

رشة من الملح.

2 كوب من الحليب الدافئ.

خطوات تحضير قراقيش السمسم