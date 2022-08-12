نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز تجميل في البيت بوصفات طبيعة أتعرفي على أسرار جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية للبشرة، كل سيدة ترغب أن تكون مثل ملكات الجمال تميز ببشرة نضرة صافية خالية من أي حبوب، والحل هو مراكز التجميل ولاكن حل مكلف للغاية حيث يتكلف مبالغ باهظة ويجب تكرار المسكات والعناية من عمل جلسات بخار لأزاله الجلد الميت فا تصبح تكلفة ليست مرة واحدة بل روتين يجب الالتزام به مع شراء بعض المنتجات غالية الثمن.

ماسكات من المطبخ، نقدم لكم الحل الأفضل غير مكلف وسهل وصفات لجميع أنواع البشرة نرجو فقط المتابعة وسوف نقدم لكم روتين يومي للحصول على بشرة صافية مثل الأطفال.

وصفات طبيعية للبشرة من البيت

كل فتاة ترتب لفترة قبل الزفاف وتبحث عن برنامج العناية بالعروسة، وليست كل عروسة بل كل فتاة وسيدة تبحث عن نصائح وماسكات عناية لذلك نقدم لكم بعض الماسكات للبشرة والجسم وبعض النصائح التي يجب اتباعها هي.

ماسك القهوة يعتبر من الصنفرة الهامة التي تعمل على أزاله الجلد الميت بإضافة ماء الورد والخط الجيد والوضع على بشرة نظيفة ويترك حتى يجف ثم يغسل بماء فاتر وهذا مناسب للبشرة الحساسة. ويمكن استخدام القهوة أيضا للبشرة الدهنية وذلك من خلال أضافه عصير الليمون. وللبشرة العادية أضافه معلقتين لبن ومعلقة عسل نحل علي معلقه قهوة وتخلط المكونات جيدا مع بعض. يمكن تكرار المسك مرتين بالأسبوع ويجب الترطيب بعد الغسل البشرة جيدا. وهناك ماسك مقشر يمكن استخدامه للساق وذلك من خلال تحضير طبق غويط ووضع بعض المكونات هي( نص كوب من السكر+ عصير ليمون+ ربع كوب من زيت زيتون+ معلقة نشا) تستخدم قبل النوم وتترك على الرجل لمدة 10 دقائق ثم تغسل جيد ونضع مرطب زيت الورد. زيت ورد مضاف له زيت جونسون ويستخدم بواسطة قطن ومسح مناطق الغامة والحساسة يوميا يفتح البشرة. استخدام جيل الصبار يعمل على شد البشرة وأزاله اثأر الحبوب. مسك تقشير للجسم بالكامل قهوة مع عصير ليمون وزيت زيتون بعد غسل الجسم بماء ساخن لفتح المسامات.

نصائح للبشرة صحية

لكى نحصل على بشرة صحية يجب أولا نبدأ من التغذية السليمة مثل:

تناول الخضروات الورقية بشكل يومي مثل الجرجير، والفلفل الأخضر والسبانخ.

تناول 2 لتر من ماء.

الابتعاد عن البيبسى المشروبات الغازية والشبسى.

الابتعاد عن الأطعمة بها مواد حافظة.

يجب تحديد نوع البشرة واستخدام الغسول المناسب له يوميا ويستخدم بعدة مرطب,

ويجب قبل الخروج استخدام واقي الشمس.

استخدام تونر ماء الورد.

تناول الشاي الأخضر.

ويجب الاهتمام بالشعر أيضا روتين الشعر الصحي ديماً يبدأ باستخدام شامبو خالي من السالفات و المواد الكيميائية الضارة.

عمل حمام زيت من زيوت طبعية من زيت الارجان/ زيتون/ جوز الهند. وزيت الروزمارى.

وبذلك نكون قدمنا لكم روتين العناية بالبشرة وصفات طبيعية من المطبخ.