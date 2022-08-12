نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الشاي للقضاء على الشيب المبكر والشعر الابيض نهائيا بدون صبغات كيميائية و بدون رجوعة مرة أخري في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الشاي للقضاء على الشيب المبكر، تظل مشكلة ظهور الشعر الأبيض من أكثر المشكلات شيوعاً سواء للسيدات أو الرجال، بما يدفعهم إلى البحث عن أساليب وطرق تساعد على القضاء على تلك المشكلة مهما بلغت تكلفتها، لذلك ظهرت العديد من الطرق الطبيعية المنزلية الأخرى والتي يمكن تطبيقها على الشعر سواء كان جاف أو دهني أو عادي، والحصول على نتيجة فعالة من اختفاء للشعر الأبيض واستعادة الشعر للونه الأصلي، إلا أن تلك الطرق تحتاج إلى بعض من الوقت والصبر والمواظبة على تطبيق الوصفات بصفة دورية مستمرة، من أجل الحصول على أفضل النتائج الممكنة. وصفة الشاي للقضاء على الشيب المبكر المكونات ملعقتان صغيرتان من الشاي الأخضر.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً في إناء واحد مناسب الحجم.

قلبي المكونات معاً جيداً، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم ابدئي بتوزيع كمية الماسك على كامل أجزاء شعرك مع التركيز على الشعر الأبيض (من الجذور حتى الأطراف).

قومي بتغطية شعرك باستخدام بونيه الاستحمام، واتركي الماسك لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والقليل من الشامبو (لتتخلصي من كل بقايا الماسك).

احرصي على تكرار الوصفة السابقة مرة واحدة كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة الشاي الأخضر والعسل للقضاء على الشيب المبكر 2 باكيت من الشاي الأخضر.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

4 ملاعق من أوراق الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير قومي بنقع أوراق الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن.

ثم قومي بإضافة منقوع أوراق الشاي إلى 3 أكواب من الشاي الأخضر (من خلال نقع كيسين الشاي الأخضر في كمية مناسبة من الماء).

أضيفي باقي المكونات إلى الخليط السابق، حتى يتكون خليط متجانس القوام.

وزعي الخليط على شعرك، واتركيه لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بعد ذلك بغسل شعرك بالماء والبلسم.

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