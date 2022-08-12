نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بيتزا الجلاش المورقة السريعة فى المنزل بأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة بيتزا الجلاش من الوصفات السريعة لعمل البيتزا، وذلك لأنها تجهز فى وقت قصير ولا تحتاج إلى عجن أو تخميرولا مجهود، وفى نفس الوقت تعطينا طعم البيتزا اللذيذ ولكن بعجينة مورقة وهشة، ومنها التى يفضل تقديمها مقرمشة أو تغطي بعد خروحها من الفرن وتقدم طرية، كما أنها لها قيمة غذائية عالية ويفضلها الكثير من الأشخاص من الصغار والكبار، ومن السهل على كل أم عملها فى المنزل فى أى وقت، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بيتزا الجلاش المورقة السريعة بالتفصيل. مكونات بيتزا الجلاش المورقة السريعة تحتوي بيتزا الجلاش المورقة السريعة على مكونات إقتصادية وبسيطة جداً وغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها فيمايلي: ١١/٢ كيلو من الجلاش. للتوريق كوب من الزبدة أو السمنة السايحة.

١/٤ كوب من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبادى.

٣/٤ كوب من القشطة.

١/٤ كوب من الزيت. الحشو اختياري لحمة مفرومة معصجة.

أو سجق.

لحوم باردة زى اللانشون أو اللحوم المدخنة.

زيتون شرائح.

فلفل رومي قطع.

طماطم بدون بذر مقطعة مكعبات صغيرة.

ميكس جبن أو ممكن مودزاريلا فقط. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بيتزا الجلاش المورقة السريعة من الوصفات السهلة لعمل البيتزا وهى كمايلي: نجهز خليط التوريق فى وعاء عميق نضع الزبدة أو السمنة ونضيف عليها الزيت والزبادى والقشطة واللبن والبيكنج بودر. نخفقهم مع بعض كويس بواسطة المضرب السيلك اليدوي حتى نتأكد من عدم وجود أى تكتلات به ويكون الخليط ثقيل. ثم نحضر صينية وندهنها بالزيت ونرص بها أوراق الجلاش مع دهن بين كل ورقة ورقة بخليط التوريق. بعد وضع نصف كمية الجلاش نقوم بتوزيع الحشوة ونرص عليها باقى كمية الجلاش مع دهان كل طبقة وندخل الأطراف إلى الداخل. ندهن الوجه بخليط التوريق ونضع على الوجه الزيتون والفلفل والطماطم ونوزع ميكس الجبن أو الجبنة المودزريلا. ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٢٠:٣٠ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي. نخرجها من الفرن ونغطيها شوية ثم تقدم أو يمكنك تركها مكشوفة إذا كنا عايزينها مقرمشة وتقدم وبالف صحة وعافية.

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