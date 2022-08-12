نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخبز الهندي وانواعه من اشهر وصفات المطبخ الهندي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخبز الهندي وانواعه التي اشتهر بها المطبخ الهندي حيث الاكلات الشهية المميزة والنكهات المميزة عن أي مطبخ اخر، وقد تميز أيضا في صناعة الخبز فهناك أنواع عديدة من الخبز الهندي ويختلف كل نوع عن الآخر بالمقادير والمكونات وطريقة الاعداد وسوف نوضح كل نوع من أنواع الخبز الهندي وطرق أعدادهم ومنهم خبز البوري وخبز الشباتي الهندي وخبز النان الهندي وخبز الباتورا. خبز الباتورا الهندي عدد 2 كوب من الدقيق الفاخر.

عدد 2 ملعقه كبيرة دقيق سامولينا.

2 كوب زيت.

عدد 4 ملاعق كبيرة زبادي.

ملعقه صغيرة خميرة.

ربع ملعقة ملح. الطريقة نضع الخميرة ونضع عليها الماء ونتركها حتي تتفاعل، ثم نضيف الدقيق ودقيق السامولينا، ثم الزبادي وملعقه زيت وتقبلهم جيدا.

نترك العجين في إناء وتغطيه ونتركه حتي يختمر.

نقسم العجين الي كرات متساوية الحجم ثم نفردها، ونقوم نقلي الخبز في زيت ساخن. خبز البوري الهندي عدد 2 كوب دقيق فاخر.

عدد 2 ملعقه كبيرة من الزيت.

ملعقه ملح.

كوب ماء.

عدد 3 ملعقه كبيرة دقيق سامولينا.

عدد 2 ملعقه كبيرة زبادي. الطريقة نقوم بوضع الدقيق في إناء ثم نضع عليه دقيق السامولينا، ثم نضع الزبادي والملح وملعقه الزيت ونقلبهم جيدا حتي نحصل علي عجينه متماسكه.

نقسم العجين الي كرات متساوية الحجم، ونقوم بفرد العجين، ثم نقوم بتحميره في زيت ساخن كثير. خبز النان الهندي عدد 4 كوب من الدقيق الفاخر.

ربع كوب زبدة.

بيضه.

ربع كوب حليب.

ربع كوب سكر.

كوب ماء دافئ.

ملعقه صغيره خميرة فورية.

ملعقه صغيرة ملح. الطريقه نضع الخميرة في وعاء ونضع عليها الماء ونتركها حتي تتفاعل، ثم نقوم بوضع الدقيق والحليب والسكر ثم نضع البيضه وتقبلهم جيدا، حتي نحصل علي عجينه متماسكه، ثم نترك العجين حتي يختمر.

نقسم العجين الي كرات متساوية الحجم ونتركه نصف ساعه. نقوم بتسخين الفرن، ثم نضع الزبدة علي وجه العجين وندخله الفرن حتي يأخذ اللون الذهبي. خبز الشباتي الهندي عدد 2 كوب دقيق ابيض.

عدد 2 كوب دقيق اسمر.

نصف كوب ماء.

عدد 4 ملاعق زيت.

ملعقه صغيره ملح.

ملعقه كبيرة سمنة. طريقة التحضير نضع الدقيق الابيض في وعاء ثم نضع عليه الدقيق الاسمر، ونضيف إليهم الملح ونقلبه جيدا.

نضيف إليهم الماء والزيت وندمجهم جيدا حتي نحصل علي عجينه متماسكة.

نقسم العجين الي كرات متساوية الحجم ونتركهم ساعه، نضع الزيت والسمن علي العجين ونلف العجين ونتركه ساعه أخري.

نقوم بفرد العجين ونضعه في مقلاه علي النار والقليل من الزيت حتي يتغير لونه للون الذهبي، ثم نقلبه علي الوجه الاخر.

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