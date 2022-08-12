نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سوف تغنيكي عن عمل الجاتوه اعملى كيك البوكس الفاخر بدون تكاليف فى المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيك البوكس من أنواع الكيكات الفاخرة، وهى عبارة عن طبقات من الكيك والكريمة وصوص الشوكولاتة وشكلها وطعمها أحلى من الجاتوه، ويعد من الحلويات الشهية وشكله بيكون جميل جدا كما أنه يقدم بارد كنوع من التحلية اللذيذة، وكذلك يعد حلوى جميلة ومناسبة للعزومات وأعياد الميلاد والمناسبات السعيدة، وهو من الأطباق التى تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم،وسوف أقدم لكم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كيك البوكس الفاخر بالتفصيل. مكونات كيك البوكس الفاخر يتكون كيك البوكس الفاخر من مكونات بسيطة وإقتصادية ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: للكيك ٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

١/٢ كوب من السكر.

٢١/٢ ملعقة كبيرة من الكاكاو.

١/٢ كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

١/٢ كوب من الماء الدافئ. للكريمة كوب من الماء المثلج.

٢ ملعقة كبيرة من الكاكاو.

كوب من الكريم شانتيه البودر.

٢ ملعقة كبيرة من الماء. للصوص ١/٤ كوب اللبن السائل.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

١/٤ كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كيك البوكس الفاخر لها بعض الخطوات السهلة والبسيطة والتى سوف تجعلك تنفيذها بكل سهولة وهى كمايلي: نجهز الكيك ونحضر وعاء عميق ونضع به البيض ونضيف عليه السكر والفانيليا، ونخفقهم مع بعض كويس بواسطة المضرب السيلك اليدوي. ثم نضيف عليهم كوب من الماء الدافئ ونصف كوب الزيت ونخلطهم مع بعض شوية. ونضيف عليهم كوب الدقيق عن طريق نخله بالمصفاة هوه والبيكنج بودر والملح والكاكاو. نخلطهم مع بعض كويس حتى يختفي الدقيق تماماً ونتأكد من عدم وجود التصاق أى شئ فى القاع. ثم نحضر صينية ونرص بها قوالب من الفويل أو الفخار أو الزجاج ونسكب بها خليط الكيك. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٧٠ لمدة ١٥ دقيقة. نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً. ثم نجهز خليط التسقية بإحضار ٣/٤ كوب من اللبن ونضيف عليه ملعقتين من السكر وملعقة صغيرة من النسكافيه ونقلبهم مع بعض كويس ثم نسقي بيهم الكيك. نجهز الكريمة ونحضر بولة ونضع بها الماء المثلج ونضيف عليه الكريم شانتيه البودر والفانيليا ونخفقهم حتى يتماسكوا. ثم نأخذ نصف الكمية ونضعها داخل كيس حلواني. والنصف الآخر نضيف عليه الكاكاو بعد مزجه ملعقتين الماء ونخلطهم مع بعض كويس ونضعهم فى كيس حلواني. ثم نقوم بتوزيع الكريمة على قوالب الكيك نصفها بالكريمة البيضة ونصفها بالشكولاتة ونساويها. نضعها فى الفريزر لمدة نصف ساعة على الأقل. بعد ذلك نجهز صوص الشوكولاتة فى وعاء نضعه على النار نضع السكر وعليه الكاكاو والزيت واللبن والفانيليا ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضعهم على النار مع التقليب المستمر حتى يغلي ويصبح قوامه تقيل شوية. نرفعه من على النار ونضعه داخل وعاء آخر ونتركه حتى يصبح دافئ. نقلبه ونقوم بتوزيع طبقة خفيفة منه على القوالب ونساويها ونزينه بأى نوع مكسرات أو شوكولاتة حسب الرغبة ويقدم وبالف هنا وشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سوف تغنيكي عن عمل الجاتوه اعملى كيك البوكس الفاخر بدون تكاليف فى المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.