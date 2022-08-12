نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرائح سمك فيليه كرسبي مع سر التتبيلة المقرمشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرائح سمك فيليه كرسبي من أشهى المأكولات البحرية اللذيذة والمفضلة، ولها خلطة مميزة تعتبر السر في الطعم والمذاق الشهي والمقرمش، ومستخدمة في العديد من مطاعم السمك، على الرغم من كونها بسيطة، ومكوناتها متوفرة في الأسواق والمنازل، كما سنوضحها لكم في نقاط، مع خطوات تحضير سمك الفيليه المقرمش، الخالي تماما من الأشواك، مع العلم أن هناك العديد من انواع سمك الفيليه منها البلطي، وقشر البياض، وغيرهم من الأسماك التي يمكن تقطيعها إلى شرائح خالية من الشوك.

مقادير السمك الفيليه المقرمش

كيلو من شرائح السمك الفيليه بلطي أو قشر بياض.

نصف ملعقه صغيره من الملح والفلفل الأسود والكمون.

ملعقة كبيرة من الطحين المستخدم لجميع الاغراض.

نصف ملعقه كبيره بيكنج بودر.

نصف ملعقه صغيره من قشر الليمون

رشة فلفل حار حسب الرغبة.

نصف كوب من الماء.

بيضه واحده كبيرة.

زيت نباتي القلي.

طريقة عمل شرائح سمك فيليه كرسبي

نقطع شرائح السمك الفيليه قطع متوسطة الحجم، أو صوابع.

نقوم بتتبيلة شرائح السمك بالملح والفلفل الأسود، والليمون من جميع النواحي.

نحضر وعاء عميق ونضع به كلا من الطحين، والبيكنج باودر، وقشر الليمون، والفلفل الحار، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، مع رشة من الفلفل الاسود، وبهارات السمك إن توفرت.

ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الماء تدريجياً، ونمزجهم معا مع إضافة البيض.

نحضر مقلاة ونضع بها كوب ونصف من الزيت النباتي، ويوضع على نار متوسطة الحرارة حتى يسخن، حتي يصبح مقرمش من الخارج، وطري من الداخل.

ثم نقوم بوضع شرائح السمك الفيليه في الخلطة، ومن ثم نقوم بإزالة الزوائد من عليها، ومن ثم نقوم بإضافتها في الزيت الساخن.

ومن ثم نقوم بتقليب السمك من وقت لآخر حتي يصبح لونه ذهبي مقرمش، ومن ثم نقوم بإخراجها على منتصف ورقية، للتخلص من الزيت الفائض.

ويقدم مع السلطة الخضراء وسلطة الطحينة، والأرز الصيادية المكون من الأرز الأبيض مع البصل، بألف هنا.

كما يمكن إضافة مقدار ملعقة أو ملعقتين من النشا إلى خلطة السمك، مما يجعلها مذاقها كرسبي مقرمش مثل الجاهز.