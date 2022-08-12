نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل الكرشة بالصلصة أو الكمونية بمجموعة من الخطوات السهلة البسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكرشة بالصلصة أو الكمونية الأكلة المصرية المشهورة التي يقبل على تناولها الكثير من المصريين، تختلف طريقة تحضير هذه الأكلة من منزل لآخر على حسب رغبة كل عائلة والطريقة المعتادة لها، وتعد هذه الأكلة من الأكلات التي يكثر تحضيرها في عيد الأضحي وبعض المناسبات السعيدة الأخرى، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الكرشة بالصلصة أو الكمونية بخطوات غير متوقعة بكل سهولة عبر موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل الكرشة بالصلصة أو الكمونية

تعتبر مكونات عمل الكرشة بالصلصة أو الكمونية من المكونات الغير مكلفة وفي إمكانيات الجميع فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

2 كيلو من الكرشة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

حبة من الجزر مقطعة.

بصلة مقطعة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ورق لورا.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخل.

مكونات الصلصة

ملعقة كبيرة من الزبدة.

عصير طماطم مصفى.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

مكعب من المرقة.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الحمص [منقوع لمدة ساعة في الماء].

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة الاعداد والتحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكرشة بمجموعة من الخطوات السهلة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نقوم بغسل الكرشة جيداً بعد تنظيفها ثم ننقعها في الماء والخل والليمون لمدة ساعتين قبل التسوية. نضع إناء على النار به كمية من الماء المغلي ثم نضع به الكرشة، ومع أول غلوة للماء نصفي الماء منها. ثم نقوم بوضع كمية من الماء المغلي مرة أخرى ثم نضيف البصل والجزر والتوابل والسكر والخل والليمون ونتركها حتى تغلي.

طريقة تحضير الصلصة

سوف نتعرف على طريقة عمل الصلصة وهي كما يلي:-