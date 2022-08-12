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عمر شويل - جدة مستخلص أعشاب طبيعية للتخلص من الكرش وحرق دهون الجسم بدون مجهود، هل تعاني من تراكم الدهون في منطقة الخصر والأرداف والبطن؟ هل يعاني جسمك من زيادة الوزن بسبب عدم حرق الدهون بشكل منتظم. إليكم مشروب طبيعي غاية في الروعة للقضاء على دهون الجسم بشكل عام، فهو يسرع من عملية الحرق ويخلص الجسم من الدهون الصعبة والتي تتراكم في مناطق متفرقة من الجسم. سنستخدم اليوم مكونات طبيعية لها مفعول السحر في تذويب دهون الجسم وحرق السعرات الحرارية بشكل سريع.

أعشاب طبيعية للتخلص من الكرش

العناصر الالتي سوف نحتاجها لتحضير مستخلص الأعشاب:

ليمونة كبيرة الحجم، وهو يعمل على حرق الدهون ومنع تراكمها من جديد قطعة من الزنجبيل الطازج، وهو يسرع عملية حرق الدهون بفاعلية ملعقة كبيرة من الأرز. ملعقة كبيرة من القرنفل، يفتت الدهون الصعبة المتراكمة في منطقة الأرداف. ثلاثة أكواب من الماء. حفنة من الكزبرة الطازجة،وهي تقلل الشهية مما يساعد على إنقاص الوزن بشكل سريع

نأخذ الليمونة ونقطعها إلى شرائح صغيرة بقشرتها ومن ناحية أخرى نأخذ قطعة الزنجبيل ونقشرها لنزيل القشرة الخارجية، ثم نقطعها إلى شرائح صغيرة ثم نضع شرائح الليمون والزنجبيل في قدر مخصص للطبخ، مع إضافة مقدار كلا من الأرز القرنفل والماء وبعد ذلك نرفع القدر على الموقد حتى تغلي المكونات لمدة 10 دقائق، بعد ذلك نرفع القدر عن النار ثم نقوم بإضافة حفنة الكزبرة الطازجة ونضغط قليلاً ثم نغطي القدر ونترك الكزبرة تنقع لمدة 30 دقيقة، بعد مرور الوقت نقوم بتصفية المشروب باستخدام مصفاة ونضعه في قنينة زجاجية وبهذا نكون حصلنا على مشروب يذيب دهون البطن بفاعلية.

حرق دهون الجسم بدون مجهود

نحتفظ بالمشروب في الثلاجة ويتم تناول كوباً دافئاً قبل الإفطار ويمكننا تحلية المشروب بملعقة صغيرة من العسل، وسنلاحظ نتائج مذهلة من الأسبوع الأول ستذيب كل الدهون المتراكمة بالبطن وسيتم خسارة وزن مايقرب 5 كيلو غرام في أسبوع بدون ريجيم وتمارين، فقط علينا تناول هذا المشروب السحري وإذا كان هناك معاناة من السمنة يتم تناول 2 كوب من هذا المشروب في اليوم، ويجب الإستمرار في تناوله لمدة شهر حتى نحصل على النتيجة المرادة.