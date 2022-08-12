بمكونات بسيطة حضري كيكة الرواني الهشة اللذيذة في المنزل بكل سهولة

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عمر شويل - جدة كيكة الرواني ، تعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعملها لأبنائها في المنزل بدل من شرائها، وتعتبر من الحلويات السريعة التي من السهل عملها وتكون هشة ولذيذة ويحب تناولها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة تحضيرها وتزيينها حيث يمكن تزينها بالمربي وقطع الفاكهة أو لا حسب الرغبة، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كيكة الرواني الهشة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كيكة الرواني

هناك بعض المكونات لعمل كيكة الراوني الهشة اللذيذة وهي كالتالي:-

كوب من الدقيق.

مقدار كوب من السميد.

كوب من السكر.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند.

كوب من الزبادي.

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

بشر برتقال مجفف.

3 بيضات متوسطة.

نصف كوب من الشربات.

مكونات الشربات

هناك ثلاث مكونات لعمل الشربات وهي كالتالي:-

كوب من الماء.

٢ كوب من السكر.

٥ قطرات من عصير الليمون.

طريقة الاعداد

تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به الماء والسكر ونقلب حتي يذوب السكر، ونضيف إليه قطرات من عصير الليمون، ونقلب ونتركه لمدة نصف ساعة مع التقليب من حين لآخر، ويجب أن يكون الشربات متوسط ولا خفيف ولا ثقيل، ونرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً ويصبح جاهز للاستخدام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الرواني كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به البيض ونخفق جيداً لمدة سبع دقائق، ثم نضيف الفانيليا ورشة الملح. نخلط الدقيق والسميد والسكر والبيكنج بودر ثم نضيف جوز الهند ونقلب جيداً. نقوم بإضافة البيض المخفوق إلى الخليط السابق، ونقلب بهدوء حتى لا يخرج الهواء. تحضير قالب الكيك المدهون ونضع به الخليط ، ثم إدخالها الفرن على درجة 180 حتى تستوي. نخرج الكيك من الفرن ونتركها تبرد ثم نسكب عليها الشربات، وتزيين الكيكة بمربى البرتقال، والبرتقال المجفف أو الفراولة حسب الرغبة.

سر نجاح الكيكة

يجب وضع البيض والفانيليا وتشغيل المضرب والخفق الجيد لمدة خمس دقائق حتي يصبح الخليط هش ويشبة الريم ثم بعد ذلك نضع السكر مع الاستمرار في الخفق حتي يذوب السكر ويفضل استخدام السكر الأبيض وليس البني، ثم بعد ذلك نضيف الدقيق بعد خلطه مع البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي.