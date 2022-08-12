قومي بتحضير كيكة الزبادي الهشه والمرتفعه بمكونات بسيطة وسهله

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الزبادي، في المنزل سهلة وبسيطة ولا تحتاج منك إلى مجهود، ولكن حتى تحصلين على أفضل كيكة يجب عليك اتباع التعليمات والمكونات دون زيادة أو نقصان وعندها سوف تحصلين على كيكة هشة ولذيذة تسعد عائلتك.
طريقة عمل كيكة الزبادي
إن الكيكة تعتبر من أشهر الحلويات المنزلية التي تقوم المرأة بصنعها في كافة دول العالم، وخاصة أنها محبوبة لدى الكبار والصغار غير أن لها فوائد كثيرة حيث أنها تتكون من عناصر غذائية هامة يحتاج إليها الجسد في الغالب، ولهذا لا تترددي مطلقًا في صنعها بنفسكِ داخل منزلك، وإليكم طريقة عمل كيكة الزبادي بالتفصيل فيما يلي:
المكونات
لصنع كيكة الزبادي نحتاج إلى المكونات التالية:
- ثلاث بيضات.
- كأس من السكر الأبيض.
- القليل من الفانيليا.
- علبتين من الزبادي.
- ربع كوب زيت، وربع كوب من الزبدة.
- مغلف من البيكنج بودر.
- كوبين طحين مخصص للحلوى.
- القليل من الملح.
طريقة التحضير
لتحصلي على أفضل مذاق لكيكة الزبادي يجب عليكِ اتباع ما يلي من تعليمات:
- احضري الخلاط الكهربائي وضعي به البيض والفانيليا والسكر وابدئي بالخفق الجيد حتى تلاحظين ازدياد حجمه وتغير مظهره.
- ضعي الزيت والزبادي وقومي بالخفق مرة أخرى حتى تتأكدي من مزج المكونات معًا.
- احضري وعاء وضعي به الدقيق مع الملح والبيكينج باودر وقومي بتقليبهم سويًا.
- ضعي الدقيق على المكونات الموجودة بالخلاط بشكل تدريجي أثناء الخفق حتى تمام التجانس.
- احضري صينية خاصة بالكيك وقومي بدهن أرضيتها والجوانب بالزيت مع الدقيق ثم ضعي الخليط بها، حيث أنكِ بذلك تضمنين عدم الالتصاق بين الصينية والكيكة.
- ضعي قالب الكيك في فرن ساخن لنصف ساعة، وبعد ذلك يجب اشعال الشواية لتحمير وجه الكيكة، واتركيها لتبرد ثم قدميها مع شاي.
سر نجاح الكيك بالزبادي
إليكم بعض أسرار نجاح الكيكة:
- يفضل أن تكون كافة المكونات بنفس درجة الحرارة الخاصة بالغرفة.
- يفضل مزج المكونات السائلة أولًا بمفردها كما وضحنا.
- قومي بتقليب الخليط جيدًا بعد وضع الطحين.
- لا تقومي بفتح الباب الخاص بالفرن إلا بعد مرور ثلث ساعة على الأقل.
- لقد تعرفنا من خلال المقال على طريقة عمل كيكة الزبادي في المنزل والتي تعد الحلوى الأكثر شهرة، وتتميز بأنك يمكن أن تنوع في طريقة صنعها أو تزينها أو المكونات التي يمكن حشوها بها.
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