نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بالكركم وتغطية مثالية للشيب بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعشق العديد من السيدات صبغ الشعر دائما بالألوان المميزة والجاذبة، ويعد اللون الأشقر الذهبي من أكثر الألوان التي تقوم السيدات بصبغ الشعر به نظر لأنه يعد من الألوان الجميلة على الشعر والذي يعطي لمعة للشعر، ولكن الصبغات التي يتم إعدادها في صالونات التجميل، أو بيعها في المحلات تكون مليئة بالمواد الكيميائية التي تضر الشعر وتؤدي إلي تساقطه، وتتلف الشعر أيضا، ولكن يمكنك سيدتي الأن الابتعاد عن كل هذه الأضرار، والحصول على صبغة اللون الأشقر الذهبي بوصفة طبيعية وبمكونات بسبطة وغير مكلفة وفي نفس الوقت تعطي لكي نفس الدرجة للصبغة الجاهزة، وسوف نوضح لكم سيدتي وصفة الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي.
مكونات صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بالكركم
تتساءل معظم النساء والفتيات عن المكونات التي تحتاج إليها في المنزل لكي تقوم بعمل صبغة اللون الأشقر الذهبي بسهولة، ولذلك نوضح لكم أهم المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر مكونات قليلة التكاليف، ونوضح لكم هذه المكونات كالتالي.
- نحتاج فقط إلى ملعقتان كبيرتان من الكركم المخصص للشعر.
- عدد 2 كوب من الماء الفاتر.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- إناء لخلط المكونات
طريقة تحضير صبغة اللون الأشقر الذهبي في المنزل
وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر بسيطة للغاية، نتابع معكم كيفية تحضير الصبغة والتي تعتبر سهلة وبسيطة للغاية.
- أولا نقوم بوضع ملعقتان الكركم في وعاء الخلط، ونضيف عليهم ملعقة زيت الزيتون، ونقلبهم جيدا معا.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة كوبان الماء بالتدريج حتي نحصل على قوام مناسب للصبغة.
- قومي بغسل الشعر وتجفيفه جيدا قسمي الشعر إلى خصل ثم ابدي في فرد الوصفة على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.
- غطي الشعر بكيس بلاستيك حراري ثم اتركي الوصفة على الشعر لمدة ساعة، وبعد ذلك قومي بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر.
- وسوف تلاحظين اللون الأشقى الذهبي على الشعر من أول مرة، كرري هذه الوصفة كرة كل 10 أيام، وذلك حتي تحصلي على الدرجة التي ترغبي بها على شعرك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي من الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بالكركم وتغطية مثالية للشيب بدون اي مواد كيميائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.