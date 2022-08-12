نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بالكركم وتغطية مثالية للشيب بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعشق العديد من السيدات صبغ الشعر دائما بالألوان المميزة والجاذبة، ويعد اللون الأشقر الذهبي من أكثر الألوان التي تقوم السيدات بصبغ الشعر به نظر لأنه يعد من الألوان الجميلة على الشعر والذي يعطي لمعة للشعر، ولكن الصبغات التي يتم إعدادها في صالونات التجميل، أو بيعها في المحلات تكون مليئة بالمواد الكيميائية التي تضر الشعر وتؤدي إلي تساقطه، وتتلف الشعر أيضا، ولكن يمكنك سيدتي الأن الابتعاد عن كل هذه الأضرار، والحصول على صبغة اللون الأشقر الذهبي بوصفة طبيعية وبمكونات بسبطة وغير مكلفة وفي نفس الوقت تعطي لكي نفس الدرجة للصبغة الجاهزة، وسوف نوضح لكم سيدتي وصفة الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي.

مكونات صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بالكركم

تتساءل معظم النساء والفتيات عن المكونات التي تحتاج إليها في المنزل لكي تقوم بعمل صبغة اللون الأشقر الذهبي بسهولة، ولذلك نوضح لكم أهم المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر مكونات قليلة التكاليف، ونوضح لكم هذه المكونات كالتالي.

نحتاج فقط إلى ملعقتان كبيرتان من الكركم المخصص للشعر.

عدد 2 كوب من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

إناء لخلط المكونات

طريقة تحضير صبغة اللون الأشقر الذهبي في المنزل

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر بسيطة للغاية، نتابع معكم كيفية تحضير الصبغة والتي تعتبر سهلة وبسيطة للغاية.