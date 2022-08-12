نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دجاج بالسمسم والصويا والعسل الطبق الصيني الشهير بخطوات بسيطة في المقال التالي
عمر شويل - جدة دجاج بالسمسم والصويا حيث إن الدجاج بالسمسم والدجاج الحلو والحامض من الكلاسيكيات الآسيوية التي نجحت حتى الآن في الوصول إلي البلاد العربية. حيث أنها سهله وبسيطة وطعمها طيب المذاق، ولكن في حقيقه الأمر هي ليست مختلفة كثيرا عن الدجاج العربي ولكن بفضل الصوصات التي نقوم لأضافتها، هي التي تجعل المذاق لذيذ ومختلف.
دجاج بالسمسم والصويا
هل تريدي أن تعرفي ما الذي أثار إعجابنا نحن العرب بشكل خاص في دجاج السمسم؟ من ناحية بالطبع المذاق ألذيذ ثم معدات المطبخ الصغيرة المستخدمة. كل ما تحتاجه هو مقلاة هذا كل شيء، يمكنك إعطاء الدجاج قشرة صفراء ذهبية، وتحميص السمسم الخاص بك في أي وقت من الأوقات على الإطلاق وطهي صلصة لذيذة بطريقة موفرة للطاقة.
مكونات الدجاج السمسم
- 4 فيليه صدر دجاج
- 1/2 حبة ليمون عضوي
- 2 ملاعق كبيرة صلصة الصويا الخفيفة
- ملعقتان صغيرتان من خل الطبخ الآسيوي
- 1 ملعقة كبيرة سكر
- 1 ملعقة كبيرة زيت سمسم محمص
- 1 حفنة من بذور السمسم
- 3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة
- 6 ملاعق كبيرة دقيق (مثل دقيق الأرز)
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 3 ملاعق كبيرة زيت
لتحضير الصلصة
- 2 ملاعق كبيرة من العسل
- 2 ملاعق كبيرة صلصة المحار
- 2 ملاعق كبيرة صلصة الفلفل الحار الحلو
- 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
- 2 ملاعق كبيرة صلصة الصويا الخفيفة
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
- 150 مل مرق دجاج
- ملح فلفل
خطوات التحضير
- بالنسبة لدجاج السمسم، قطّعي صدور الدجاج إلى قطع متساوية الحجم وضعيها جانبًا في طبق التقديم لتتبل. اغسل الليمون واعصر العصير وابشر القشر
- للتتبيلة، اخلطي صلصة الصويا والخل الطبخ الآسيوي والسكر وقشر الليمون.
- ثم اخفقي زيت السمسم المحمص واسكبي التتبيلة فوق صدور الدجاج. تخلط بالتساوي وتترك قطع الدجاج مغطاة بالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.
- في هذه الأثناء، نخب بذور السمسم في مقلاة من الحديد بدون زيت.
- للبقسماط، اخلطي نشا الذرة مع الدقيق والملح في طبق تقديم آخر. تُرفع قطع الدجاج تدريجياً من التتبيلة وتُلف في خليط الدقيق.
- تُسخن المقلاة بزيت وتُقلى قطع الدجاج على دفعات حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجوانب. تُرفع من مقلاة الحديد الزهر وتُصفى على قطعة من ورق المطبخ.
- لعمل الصلصة، نظف المقلاة واخلطي العسل مع صلصة المحار وصلصة الفلفل الحلو ومعجون الطماطم وصلصة الصويا وعصير الليمون ومرق الدجاج واتركيه حتى يغلي.
- خففي الحرارة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكاثف الصلصة. يتبل بالملح والفلفل إذا لزم الأمر.
- أضيفي قطع الدجاج المقلية إلى الصلصة في المقلاة وقلبيها. اخلطي بذور السمسم المحمصة.
- قدمي دجاج السمسم مع أرز أو خضروات من اختيارك.
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