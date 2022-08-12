نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دجاج بالسمسم والصويا والعسل الطبق الصيني الشهير بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دجاج بالسمسم والصويا حيث إن الدجاج بالسمسم والدجاج الحلو والحامض من الكلاسيكيات الآسيوية التي نجحت حتى الآن في الوصول إلي البلاد العربية. حيث أنها سهله وبسيطة وطعمها طيب المذاق، ولكن في حقيقه الأمر هي ليست مختلفة كثيرا عن الدجاج العربي ولكن بفضل الصوصات التي نقوم لأضافتها، هي التي تجعل المذاق لذيذ ومختلف.

دجاج بالسمسم والصويا

هل تريدي أن تعرفي ما الذي أثار إعجابنا نحن العرب بشكل خاص في دجاج السمسم؟ من ناحية بالطبع المذاق ألذيذ ثم معدات المطبخ الصغيرة المستخدمة. كل ما تحتاجه هو مقلاة هذا كل شيء، يمكنك إعطاء الدجاج قشرة صفراء ذهبية، وتحميص السمسم الخاص بك في أي وقت من الأوقات على الإطلاق وطهي صلصة لذيذة بطريقة موفرة للطاقة.

مكونات الدجاج السمسم

4 فيليه صدر دجاج

1/2 حبة ليمون عضوي

2 ملاعق كبيرة صلصة الصويا الخفيفة

ملعقتان صغيرتان من خل الطبخ الآسيوي

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة زيت سمسم محمص

1 حفنة من بذور السمسم

3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة

6 ملاعق كبيرة دقيق (مثل دقيق الأرز)

1 ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت

لتحضير الصلصة

2 ملاعق كبيرة من العسل

2 ملاعق كبيرة صلصة المحار

2 ملاعق كبيرة صلصة الفلفل الحار الحلو

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 ملاعق كبيرة صلصة الصويا الخفيفة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

150 مل مرق دجاج

ملح فلفل

خطوات التحضير