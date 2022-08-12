نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي ماسك طبيعي لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد بمكونات من منزلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحث عن طرق لتفتيح لون بشرتك، هناك عدد من العلاجات المنزلية الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في الحصول على بشرة أكثر عدالة سوف نشارك من خلال هذا المقال أفضل الوصفات الطبيعية للوجه يمكن أن تساعد في تفتيح بشرتك سنقدم أيضًا بعض النصائح حول كيفية حماية بشرتك من زيادة سوادها.

أفضل طريقة لتفتيح لون بشرتك بشكل طبيعي هي استخدام العلاجات المنزلية واتباع بعض النصائح البسيطة لحماية بشرتك. عصير الليمون والزبادي والبابايا والعسل والطماطم والزبادي كلها علاجات منزلية رائعة للبشرة الفاتحة. وتذكر دائمًا استخدام واقي الشمس ، والحد من التعرض لأشعة الشمس ، وارتداء الملابس الواقية ، وتجنب أجهزة التسمير ، واتباع نظام غذائي صحي.

وصفات طبيعية منزلية للبشرة الفاتحة

عصير الليمون وماسك الزبادي للوجه.

عصير الليمون عامل مبيض طبيعي، ويحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يمكن أن يساعد في تفتيح البشرة. لعمل قناع الوجه هذا، اخلطي مقادير متساوية من عصير الليمون والزبادي. ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

عصير الليمون عامل مبيض طبيعي، ويحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يمكن أن يساعد في تفتيح البشرة. لعمل قناع الوجه هذا، اخلطي مقادير متساوية من عصير الليمون والزبادي. ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ. البابايا والعسل لتفتيح البشرة.

تحتوي البابايا على إنزيم وهو يسمى غراء يمكن أن يساعد في تفتيح البشرة ، في حين أن العسل مرطب طبيعي. لعمل قناع الوجه هذا، اهرسي نصف ثمرة بابايا ناضجة وامزجيها مع ملعقتين كبيرتين من العسل. ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

تحتوي البابايا على إنزيم وهو يسمى غراء يمكن أن يساعد في تفتيح البشرة ، في حين أن العسل مرطب طبيعي. لعمل قناع الوجه هذا، اهرسي نصف ثمرة بابايا ناضجة وامزجيها مع ملعقتين كبيرتين من العسل. ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ. ماسك الوجه بالطماطم والزبادي.

الطماطم غنية بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجلد من الأضرار التي تسببها أشعة الشمس فوق البنفسجية يحتوي الزبادي أيضًا على حمض اللاكتيك وهو من العناصر الرائعة التي يمكن أن يساعد في تفتيح لون البشرة لعمل قناع الوجه هذا، اخلطي حبة طماطم مهروسة مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي العادي. ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

الطماطم غنية بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجلد من الأضرار التي تسببها أشعة الشمس فوق البنفسجية يحتوي الزبادي أيضًا على حمض اللاكتيك وهو من العناصر الرائعة التي يمكن أن يساعد في تفتيح لون البشرة لعمل قناع الوجه هذا، اخلطي حبة طماطم مهروسة مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي العادي. ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ. ثلاث علاجات منزلية للبشرة الفاتحة.

نصائح هامة لتجنب اسمرار الوجه

ضع واقي الشمس كل يوم عندما تكون بالخارج في الشمس، من المهم حماية بشرتك بوضع واقٍ من الشمس. ابحث عن واقي من الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى وقم بتطبيقه بسخاء على جميع أنواع البشرة المكشوفة. تأكد من إعادة التقديم كل ساعتين أو حسب التوجيهات على الملصق.

حد من وقتك في الشمس.من أفضل الطرق لحماية بشرتك هو الحد من الوقت الذي تقضيه في الشمس ، خاصة بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً عندما تكون أشعة الشمس أقوى. ابحث عن الظل تحت مظلة أو شجرة أو أي مأوى آخر قبل أن تشعر بالدفء الشديد أو تبدأ في التعرق.

ارتد ملابس واقية. بالإضافة إلى واقي الشمس ، يعد ارتداء الملابس الواقية طريقة أخرى من أجل تقليل خطر إصابة الجسم بسرطان الجلد والآثار الضارة الأخرى للتعرض المفرط للشمس. قم بالتستر على القمصان ذات الأكمام الطويلة ، والسراويل، والقبعات، والنظارات الشمسية كلما أمكن ذلك. إذا كنت ستسبح في الماء ، ارتدِ واقيًا من الطفح الجلدي أو قميص سباحة.

تجنب أجهزة التسمير الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك وتزيد من خطر إصابتك بسرطان الجلد. إذا كنت تريد أن تبدو سمراء دون تعريض نفسك للأشعة فوق البنفسجية ، ففكر في استخدام مستحضر تسمير ذاتي بدلاً من ذلك.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا. إن اتباع نظام غذائي صحي ليس مفيدًا لصحتك العامة فحسب ، بل يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على بشرتك في أفضل حالاتها. تأكد من تضمين الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي والحد من الأطعمة السكرية والدهنية

.طرق طبيعية للتخلص من البقع الداكنة

من أفضل الطرق للتخلص من البقع الداكنة التقشير بانتظام يساعد ذلك على التخلص من خلايا الجلد الميتة ويكشف عن بشرة أكثر إشراقًا وتوحيد اللون. هناك عدة طرق مختلفة للتقشير: