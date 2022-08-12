نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يكون العصير ضار وكيفية تجنب تلك الأضرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن العصائر المستخلصة من الفواكه الطبيعية من المشروبات المفيدة والمغذية بسبب احتوائها علي الفيتامينات والمعادن، وهي تعتبر من اسهل الطرق لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها لانه يمتصها بسهولة، ولكن هناك بعض الأضرار التي يسببها العصير وفي هذا المقال سوف نتعرف علي متي يكون العصير ضار؟ والأضرار الناتجة عن تناول العصائر، وكيف نستفيد من العصائر وتتجنب الاضرار الناتجه عنها.

متي يكون العصير ضار

رغم الفوائد الكثيرة التي يحصل عليها مثل إمداد الجسم بالفيتامينات وترطيب الجسم وتنشيطه، وايضا تحتوي الفواكه علي مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من العديد من الامراض وتعمل علي تجديد البشرة والحفاظ علي الشباب وتأخير الشيخوخه إلا أن العصير في أوقات يكون ضار مثل:

أن العصير يكون محلي عن طريق السكر أو المحليات الأخري مثل الشوكلاته والكريمه وهذا يسبب في رفع مستوي السكر في الدم.

في حالة عصر الخضروات يمكن أن يتم دمج انواع غير مقبولة مع بعضها و هذا قد يسبب الشعور بالغثيان، أو المواقع الغير محبب.

عصر الفواكه في العصارات الكهربائية يتسبب في تلف العناصر الغذائية.

ترك العصائر في الثلاجة يقلل من القيمه الغذائية العصير.

الاضرار الناتجه من شرب العصائر

انخفاض نسبة الألياف، ويتم التخلص من الألياف بالتخلص من لب الفاكهة، والالياف تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وغياب الألياف يسبب ارتفاع مستوي السكر والكوليسترول في الدم. يسبب السمنه والكثير من الأمراض مثل السكر وأمراض القلب وذالك بسبب احتواء العصير علي كمية كبيرة من السكر. هناك بعض العصائر التي قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي واضطراب في الأمعاء مثل عصير الكرز.

كيف نستطيع تجنب اضرار العصائر؟