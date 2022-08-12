نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الشعر بجنون وصفة هندية رشة قبل النوم تنبت الفراغات وتكثف الشعر وتوقف التساقط في 3 أيام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نرى جميعا على مواقع الانترنت وعلى متصفح البحث جوجل وفي التلفاز الفتيات الهنديات ومدى شعرهم الطويل إلى جانب أن مستحضرات العناية بالشعر التي يتم الإعلان عنها بشكل دائم تكون من مستخلصات هندية وذلك لأن عرفت الهند بمدى توفر لديها الكثير من الوصفات والأعشاب التي تساعد على تطويل الشعر بشكل جنوني، ونجد أيضا أن نسبة تساقط الشعر والصلع لديهم ضئيلة جدا لذلك قامت الكثير من السيدات والفتيات بالبحث عن الوصفات الهندية التي تساعد على تطويل الشعر وأنبأت الفراغات واستطعنا أن نجد لكم بعض الوصفات الفاعلة وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

وصفة القرنفل للشعر

يعرف القرنفل بمدى قدرته على إنبات الشعر والتخلص من الفراغات الموجودة في فروة الرأس وإنباتها بشكل سريع ويستخدمه الهنديون كثيرا في وصفاتهم وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

ملعقة قرنفل.

ملعقة ورق غار.

ملعقة روز ماري.

٣ فصوص ثوم.

ماء.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات الجافة.

نضع عليهم كوب ونصف من الماء.

نقوم بتقليب المكونات على البارد.

نرفع الخليط على النار ونتركه يغلي وعند تمام الغليان نرفعه من على النار.

نغطي الخليط جيدا حتى لا يفقد فوائده ونترك الخليط حتى يبرد تماما.

نقوم بتصفيته ووضع الخليط في بخاخ.

نقوم برش الشعر به بشكل يومي قبل النوم ونتركه دون غسيل.

نقوم بتدليك فروة الرأس به وسوف نلاحظ مدى تطويل الشعر في وقت بسيط جدا.

وصفة الزيوت الطبيعية للشعر

نجد أن الزيوت الطبيعية للشعر تساعد على تطويل الشعر بشكل خرافي مما يساعد ذلك في الحصول على شعر كثيف وطويل في مدة بسيطة جدا لذلك سوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت جوز هند.

ملعقة زيت خروع.

ملعقة زيت جرجير.

طريق التحضير:

نحضر وعاء ونخلط به جميع الزيوت جيدا حتى تتجانس.

نقوم بدهن به فروة الرأس بش

نقوم بدهن به فروة الرأس بش كل يومي قبل النوم.

نقوم بغسل الشعر في صباح اليوم التالي.

سوف نلاحظ بأن تلك الزيوت تساعد على تطويل الشعر بشكل خرافي وفي وقت بسيط ولكن يجب التأكد من أن تلك الزيوت هي الزيوت الأصلية.

تطويل الشعر بثمار العنب في أسبوع

لكي تحصلي علي شعر طويل زي الهنود عليكي استخدام خلطة زيت الاملا أو ثمار العنب ، فهو يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل علي تعزيز نمو الشعر ، اخلطي خمس ملاعق من زيت الاملا مع نصف كوب من عصير الليمون حتي تحصلي على عجينة متماسكة ، ثم ضعي الخليط علي الشعر لمدة ثلاث ساعات واتركيه حتي يجف ، ثم استخدمي الغسول المناسب الخاص بكي سوف تلاحظين أن الشعر أصبح طويل للركب من أول دهنه