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عمر شويل - جدة أرقى كيكة شوكولاتة سهلة التحضير مع كريمة إقتصادية وطعم أكثر من رائع، نقدم لكم اليوم وصفة مميزة من وصفات كيك الشوكولاتة، حيث أن لها مظهر فريد مغطى الكاكاو وقوام رائع طيب المذاق، كما أن طريقة تحضيرها بسيطة وغير معقدة ومكوناتها اقتصادية، وسوف نقوم بإعدادها بواسطة المضرب الكهربائي فقط. إليكم أرقى وأسهل كيكة شوكولاتة بكريمة إقتصادية بدون كريم شانتيه والطعم لا يقاوم.

كيكة شوكولاتة سهلة التحضير

مقادير الكيك:

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر + كوب إلا ربع حليب + نصف كوب زيت.

فانيليا.

1 ونصف كوب دقيق.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح

لتسقية الكيك:

كوب إلا ربع ماء.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

2 ملعقة صغيرة سكر.

مقادير الكريمة:

10 ملاعق كبيرة دقيق.

3 ملاعق كبيرة نشا.

1 ونصف لتر حليب.

كوب سكر.

فانيليا.

1 ونصف ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب شوكولاتة.

في وعاء مناسب نضف البيض والسكر ثم نضف الفانيليا ونخفق باستخدام المضرب لمدة 5 دقائق حتى يتضاعف الخليط ويصبح فاتح اللون، ثم نضف الزيت والحليب ونخفق مجدداً لمدة دقيقة وبعدها نقوم بغربلة الدقيق الكاكاو البيكنج بودر والملح ثم نضفهم على الخليط، نخفق مرة أخرى إلى أن يختفي الدقيق ويتجانس الخليط ثم نجهز قالب بايركس مقاس 25*30 سم وندهنه بالقليل من الزيت، نسكب خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي ثم نخبزه على درجة حرارة 170 مئوية لمدة 25 دقيقة، بعد ذلك نترك الكيك يبرد تماماً ونجهز مزيج تسقية الكيك، نضف السكر والقهوة سريعة الذوبان إلى الماء ونخلط جيداً ثم نوزعه على الكيك ونتركه جانباً.

كيك شوكولاتة بكريمة اقتصادية

من ناحية أخرى نقوم بتجهيز الكريمة بإضافة السكر النشا والدقيق في قدر مع إضافة الحليب ثم نخلط جيداً حتى تندمج المكونات مع بعضها، نرفع القدر على نار متوسطة مع التقليب المستمر إلى أن يغلي ويثقل الخليط ثم نضف الزبدة والفانيليا ونخلط قليلاً، نسكب نصف كمية الخليط على الكيك ونساوي الوجه جيداً ثم نضف الشوكولاتة إلى الكمية المتبقية من الخليط، ونخلط جيداً إلى أن تذوب الشوكولاتة ثم نفرغها في وعاء ونغطي الوجه ببلاستيك ونبردها بدرجة حرارة الغرفة، بعد ذلك نخلط إلى أن ينعم الخليط ونضعه في كيس حلواني ثم نصنع خطوط من كريمة الشوكولاتة، بعد ذلك نرش الوجه بالكاكاو ونبرد الكيك ساعة في الثلاجة قبل تقديمه، بعد ذلك نقطعه ويصبح جاهز للتقديم.