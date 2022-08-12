طريقة عمل مخلل الشطة الأصلي بمكونات مظبوطة وبطعم زي الجاهز ألذ مخلل ممكن تدوقيه

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عمر شويل - جدة يفضل العديد من الناس تناول المخللات بأنواعها المختلفة مثل مخلل الزيتون ومخلل الخيار والجزر والليمون والقرنبيط واللفت، والبعض من الناس يرغبون فى تناول مخلل الشطة نظرا لأنه يتميز بالطعم الساخن والحار والبعض لا يرغب فى هذا النوع من المخلل بسبب هذا الطعم، وطريقة عمل مخلل الشطة سهلة جدا وطريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، ومعظم مكوناته توجد فى كل مطبخ بأسعار بسيطة، ويتكون مخلل الشطة من الفلفل الحار وورق اللورا والخل الأبيض والماء والثوم، ومخلل الشطة من أنواع الأكلات التى توضع على مائدة الغذاء أو مائدة العشاء لأنها تساعد على فتح الشهية، والتى توضع بجانب أكلات المشويات والمقليات، ويضاف الفلفل الحار إلى السلطة الخضراء وإلى تتبيلات الطعام والتى تكسبها طعم لذيذ ومذاق رائع، ولا ننصح بالإفراط فى تناول الفلفل الحار وخاصة الذين يعانون فى آلام فى المعدة والقولون لأنها تسبب فى التهابات وقرحة فى المعدة، ويمكن أن تسبب فى زيادة الحموضة، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وبصفة عامة الفلفل من الخضروات والثمرات المفيدة المليئة بالفيتامينات والمعادن التى تفيد الجسم وتزود من المناعة، ويوجد أنواع من الفلفل مثل الفلفل الحار والفلفل الرومي والفلفل الألوان. مكونات عمل مخلل الشطة نصف كيلو من الفلفل الحار

حبة من ورق اللورا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الابيض

كمية مناسبة من الماء

ثلاثة فصوص من الثوم المقطع

برطمان من الزجاج أو برطمان من البلاستيك

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الملح الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من حبة البركة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون الحصى

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحصى طريقة عمل مخلل الشطة أولا نقوم بإختيار الفلفل الطازج والخالى من أى بقع بنية أو صفراء ثم يتم غسلها جيدا بالماء الفاتر، ويمكن قطع رأس الفلفل على حسب الرغبة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير البرطمان ثم نضع بها الفلفل الحار ورق اللورا والثوم المقطع وحبة البركة والكمون الحصى والفلفل الأسود الحصى.

وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء ثم نضع به الماء والخل الأبيض والملح الأبيض ويتم التقليب حتى تمام الذوبان.

ثم نقوم بصب هذا المحلول فى برطمان مخلل الشطة ويتم تقليب البرطمان جيدا ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون.

وبعد ذلك نقوم بغلق البرطمان بإحكام ثم نتركها فى مكان جاف ولمدة خمسة عشر يوما، وبعدها سوف يصبح مخلل الشطة جاهز للتقديم بطعم مملح ومقرمش، وبألف صحة وهنا.

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