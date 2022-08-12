نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجائب القرنفل لتطويل وتكثيف الشعر في 3 ليالي بسرعة الصاروخ لن تصدقي طول شعرك بغزارة زي الهنود في المقال التالي

عمر شويل - جدة يكون القرنفل من الوصفات الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة على الشعر حيث يساعد على تكثيفه وانبات الفراغات الموجودة في مقدمة الشعر ويعمل على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس ونجد أن الكثير من السيدات يبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وذلك لأن الشعر الطويل يكون رمز من رموز الجمال وتستطيع من خلاله عمل التسريحات المختلفة أو نقوم بتركه منسدل على الظهر ويكون عنصر القرنفل من المكونات المناسبة لعمل تلك الوصفات وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة تطويل الشعر

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

ملعقة قرنفل.

ملعقة كزبرة.

ملعقة روز ماري.

ورق غار.

ماء.

خطوات تحضير وصفة القرنفل

تحضر تلك الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به الماء وجميع المكونات التي قمنا بذكرها.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا على البارد.

نرفع الخليط على النار ونتركه يغلي وعند تمام الغليان نرفعه من على النار.

نغطي الخليط ونتركه حتى يبرد تماما.

نقوم بعد ذلك بتصفية الخليط ونقوم بوضعه في دبخاخ ونستخدمه على الشعر في الصباح المساء.

سوف نلاحظ مدى تطويل الشعر في مدة قصيرة جدا والتخلص من الفراغات.

وصفة أخرى لعشبة القرنفل

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية ويكون القرنفل عنصر أساسي بها وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

٣ ملاعق من القرنفل مطحون

٣ ملاعق خميرة.

ماء.

زيت زيتون.

طريقة التحضير: