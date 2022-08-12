نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشعري بالانتعاش والحيوية مع مزيل العرق الطبيعي وتخلصي من رائحة العرق نهائيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأشخاص عن مزيلات عرق طبيعية تقضي على رائحة العرق نهائيًا، حيث أنها تعتبر مشكلة كبيرة لجميع النساء والرجال ايضًا، هذا بالإضافة إلى أن مزيلات العرق الكيميائية تعتبر ضارة جداً للجسم ويمكن أن تسبب امراض جلدية، وهذا لأنها تعمل على غلق المسام وهذا مضر للجسم كليًا، كما يعمل على اسوداد تلك المناطق وهذا باختلاف أنواع البشرة، لهذا السبب يلجأ الناس لاستخدام مكونات طبيعية سهلة التواجد وكذلك غير مرتفعة الثمن، ومن خلال ما يلي سنقوم بذكر المكونات اللازمة لعمل مزيل عرق يساعد في إعطاء انتعاش لمنطقة الابط، فـ تابعوا.

طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي

في هذه الوصفة ستكون المكونات سهلة وبسيطة ويمكن توافرها في جميع المنازل، وتلك المكونات هي:

ملعقة من زيت اللافندر

ملعقة من زيت الليمون

ملعقة من زيت جوز الهند

قطعة شمع عسل بكمية قليلة في حجم المربع

نصف ملعقة نشا

طريقة تحضير مزيل العرق

سيتم في وعاء وضع المكون الأول وهو شمع العسل ويتم وضعه على النار ونتركه الى ان يذوب جيدا، بعد تلك الخطوة يتم إضافة باقي تلك المكونات من “زيت لافندر ونشا وليمون وجوز هند” للخليط ويتم تقليبها إلى تمام التجانس.

وبعد التأكد من الامتزاج لكل تلك المكونات يتم رفع هذا الخليط من على النار وتوضع في علبة حافظة له، ومن ثم يتم إدخاله إلى البراد او الثلاجة.

ثم في كل مرة يتم فيها الاستحمام يتم وضع هذا المزيل وبذلك سوف يمنع رائحة العرق وسيتم التمتع برائحه منعشه.

فوائد مكونات الوصفة كـ مزيل عرق