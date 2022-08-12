نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقط من أول استعمال .. استمتعي بشعر ناعم ومفرود وودعي الشعر الخشن بكريم متوفر بكل الصيدليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواجه بعض الفتيات والسيدات مشكلة خشونة وتمويج الشعر وتقصفه وهيشانه، حيث إنها مشكلة كبيرة بالنسبة لهن خاصةً إذا كانت لـ الفتيات اللواتي يحلمن بشعر ناعم ومفرود، كما أن معظمهم يحاولن اللجوء إلى صالونات التجميل للقيام بفرد الشعر بالكيراتين أو بعض المكونات الأخرى، والتي قد يمكن ان تؤذي الشعر وتسبب تلفه وسقوطها، كما لا تحدث النتيجة المرغوبة، وقد حاز كريم بانثينول على اعجاب الكثير من الأشخاص بعد ظهور نتائجه على الشعر، لاحداثه نتائج خيالية من أول مرة، وفيما يلي سنقوم بتقديم وصفة كريم بانثينول لد فرد الشعر وتنعيمه، فتابعوا. كريم بانثينول وفوائده يعرف عن كريم بانثينول بأنه مرطب للبشرة ويعمل على تهدئة البشرة من أي عوامل خارجية، أو من أي تأثير سلبي لـ أنواع المستحضرات التجميلية، ويعالج عدد هائل من مشاكل البشرة، هذا بالإضافة إلى حفاظه على نسبة الماء المتواجدة بالبشرة وبالتالي يمنع التشقق والجفاف، ولذلك يكثر استخدامه.

أما فوائد كريم بانثينول للشعر، فهو يعمل كريم بانثينول على ترطيب الشعر، هذا بالإضافة إلى حماية الشعر من العوامل الجوية المحيطة بنا من هواء وأتربة وغيرها. وصفة كريم بانثينول لتنعيم الشعر يمكن استعمال كريم بانثينول بأكثر من طريقة وبذلك لن يكون من الصعب عمله، ومن هذه الطرق هي امكانية وضعه على الشعر مع الشامبو أو البلسم أو حتى مع الزيوت الطبيعية.

بالنسبة إلى إضافة كريم بانثينول إلى الشامبو أو البلسم فـ يفضل أن يتم استخدامه ثلاث مرات في الأسبوع لإعطاء نتيجة جيدة.

أما بالنسبة لإضافته للزيوت الطبيعية مثل: زيت الزيتون أو جوز الهند، فيجب مزج الاثنين معاً جيداً، ومن ثم وضعه على الشعر لمدة مناسبة وبعدها يتم غسلة بالشامبو، وتكرر هذه الوصفة اسبوعيًا.

ومن فوائد اضافة كريم بانثينول مع زيت جوز الهند هي أن زيت جوز الهند يعمل علي تكثيف الشعر وتنعيمه وايقاف الهيشان، هذا بالإضافة إلى زيادة طول الشعر، وبالتالي حماية الشعر من العوامل الخارجية.

أما بالنسبة لكريم بانثينول وزيت الزيتون، فإن من أهم نقاطه هي قدرته على تغذية الفروة وترطيبها، هذا بالإضافة إلى تجديد خلايا فروة الرأس ومنع أي تواجد للقشرة.

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