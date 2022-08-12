نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر جمال الكوريات.. ماسك بياض الثلج لتفتيح البشرة والأماكن الحساسة هيزيل اي بقع وتجاعيد وكلف هتبقي قمر 14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن بياض الوجه وتفتيح الاسمرار والتخلص من البقع التي توجد في الوجه من الأمور المهمة التي تسعى كل السيدات والفتيات إلى الوصول إليها ونجد أن بقع الوجه تسببها أثار الحبوب وكلف الحمل وأشعة الشمس المباشرة وأدت تلك البقع إلى استياء الكثير من السيدات والفتيات مما جعلهم يقومون بشراء بعض الكريمات غالية الثمن ويقوموا باستخدامها ولكن لا تعطي لهم نتيجة جيدة كما يريدون لذلك بحث الكثير عن الوصفات الطبيعية التي تمنحك بياض مثل بياض الثلج وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة بياض الثلج

للحصول على بياض الثلج يجب علينا أن نتعرف عدة مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقة كركم كبيرة.

ماء ورد حسب الحاجة.

ملعقة فازلين صغيرة.

٢ ملعقة زيت جوز هند كبيرة.

طريقة تحضير وصفة بياض الثلج

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها بكل بساطة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به النشا والكركم ونخلطهم جيدا.

نقوم بوضع الماء بالتدريج على تلك المكونات وتقليبها جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بفك الفازلين عن طريق تدفئة زيت جوز الهند ووضع الفازلين به ونقلب المكونات جيدا حتى يذوب الفازلين في الزيت تماما.

نضع الزيت على الخليط الذي قمنا بتحضيره.

نقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بوضع الوصفة على الوجه.

نترك الوصفة على الوجه لمدة ٢٠ دقيقة حتى تجف تماما.

نقوم بفرك الوصفة جيدا بعد جفافها .

نقوم بعد ذلك بغسل الوجه جيدا ثم نقوم بترطيبه جيدا.

نصائح الاهتمام بالبشرة

يجب علينا أن نهتم بالبشرة جيدا ونحافظ عليها من عوامل البيئة الضارة وسوف نوضح بعض النصائح الخاصة بالعناية بالبشرة من خلال النقاط التالية..