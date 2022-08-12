نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايادي كالحرير.. خلطة تبيض اليدين والرجلين بالكركم تزيل التجاعيد وسواد السنين في دقائق تصبح ناعمة كالاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة جد أن القدمين واليدين تهمل الكثير من السيدات والفتيات في ترطيبهم والعناية بهم كثيرا مما يؤدي إلى زيادة جفافهم وحدوث الاسمرار بهم إلى جانب تراكم البقع والتصبغات عليهم وحدوث التشققات لذلك فأن مظهرهم لا يبدوا جيدا وتشعر الكثير من هؤلاء بمدى الاحراج لذلك قامت الكثير منهن بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيحهم وترطيبهم فكانت وصفة النشا هي الخيار الأمثل لحل مشاكل البشرة والمساعدة على التخلص من التشققات والحصول على النعومة وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة تفتيح اليدين والقدمين

نجد أن تلك الوصفة من الوصفات المهمة في التفتيح وتتكون من مكونات بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..

٢ملعقة نشا.

ماء ورد.

ملعقة كركم كبيرة.

ملعقة شاي اخضر صغيرة.

ملعقة شبة مطحونة صغيرة

٢ ملعقة زيت جوز هند.

طريقة تحضير وصفة القدمين واليدين

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيرها بكل سهولة وبساطة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به الكركم والنشا والشاي الأخضر والشبه ونعمل على تقليب المكونات الجافة جيدا.

نحضر ماء الورد ونضعه بالتدريج على المكونات السابقة ونقوم بالتقليب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بعد ذلك بوضع الزيت مع استمرار التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بفرد الخليط على القدمين واليدين ونترك الخليط حتى يجف تماما.

نقوم بفرك الخليط حتى نتخلص من الجلد الميت.

نقوم بغسل اليدين والقدمين جيدا ثم نقوم بترطيبهم جيدا بواسطة زيوت طبيعية أو كريمات مرطبة وسوف نلاحظ النتيجة من أول استعمال.

نعمل على تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نستطيع المحافظة على بياضهم بشكل دائم.

نصائح العناية باليدين والقدمين