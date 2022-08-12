بمكونات اقتصادية حضري الغريبة الدائبة بطعم حكاية أحلى من المخابز

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عمر شويل - جدة الغريبة الدائبة ، من أجمل أنواع المخبوزات الناعمة التي يقبل على تناولها الكثير من الناس، ويفضلون شرائها من المحلات والمخابز بكثرة، وهى تقدم بجانب كوب من الشاي حتى يعطي لها طعم لذيذ، ومكوناتها بسيطة للغاية ولا يخلو بيت منها، كما يوجد إقبال كبير من الناس عليها نظراً لطعمها الطيب الشهي، وقوامها الناعم ورائحتها الجميلة التي تنبعث منها أثناء التسوية، وهي من الحلويات التي تحتل المركز الأول في قائمة الحلويات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الغريبة الدائبة بطعم حكاية أحلى من المخابز بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل الغريبة الدائبة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٢ كوب من السمنة.

كوب من السكر البودرة.

٤ أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة كبيرة من الكاكاو حسب الرغبة.

فسدق للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة الدائبة بطعم حكاية بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونضع به السمنة، والسكر ونخفق جيداً حتى نحصل على خليط ثقيل القوام مثل الكريمة تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة الملمس. نقوم بتشكيل العجين إلي كرات متوسطة الحجم، ثم نقوم بإحضار صينية كبيرة ونرص عليها قطع العجين. بعد ذلك نقوم بالضغط على كرات العجين حتى تصبح مثل الدائرة. ثم نزين قطع الغريبة بالفسدق وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماماً، ثم نرص قطع الغريبة على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

سر نجاح الغريبة الدائبة بالمنزل

سوف نتعرف على بعض الأسرار البسيطة التي تساعدنا على عمل مخبوزات ناعمة ودائبة بكل سهولة بالمنزل بدل من شرائها وهى كالتالي:-