نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلوى تشيز كيك القهوة بنكهة فاخرة ولذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشيز كيك القهوة يكثر تخضيره بنكهات ووصفات مختلفة تشيز كيك طيب الطعم والمذاق وصفة من الحلويات الغربية الباردة والمعروفة بطعمها الفاخر واللذيذ جربى تشيز كيك القهوة وشاركين رايك بالطعم طريقة عمل تشيز كيك بالقهوة هذا النوع من اشهر أنواع الكيك التي يمكن أعدادها في المنزل وقدميها لأفراد أسرتك في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة دي مذاق لا يقاوم يمكن أن تقدم في الأعياد والمناسبات للأطفال والكبار. طريقة عمل تشيز كيك القهوة مقادير الطبقة الأول: بسكويت الشاي السادة:نحضر علبة.

الزبدة مقدار: 200 غم. مقادير الطبقة الثانية: جبنه كريمي عشر حبات( مربعات).

القشطه: 125 ميلليلترا.

حليب مكثف محلى: 170 غم. الطبقة الثالثة: كريم كراميل:70غم.

بودرة الكاكاو: ملعقة كبيرة.

قهوة: ملعقة كبيرة.

حليب: كوب سائل. طريقة تحضير حلوى تشيز كيك أول نبدأ بتجهيز الطبقة الأولي: نقوم بطحن البسكويت بالمطحنة الكهربائية دون أن ينعم كثيرا.

ثم امزجي البسكويت مع الزبدة وضعيهم في طبق بايركس. تحضير الطبقة الثانية: ضعي القشطه مع الحليب المكثف المحلى والجبن الكريمي المربعات وامزجي المكونات مع بعضها جيدا.

ثم اسكبي المزيج على الطبقة الأولي في طبق البايركس.

وبعد ادخلي الطبق في الفرن لمدة 20 دقيقة ثم أخرجيه جانبا حتى يبرد. تحضير الطبقة الثالثة: نحضر وعاء ونضعه على النار نضع فيه الكريم كراميل مع الكاكاو القهوة والحليب واخلطي المكونات جيده.

ثم اتركي الخليط حتى يغلي ثم ارفعيه من على النار حتى يبرد تماما ثم قدميه باردا.

و في النهاية فقد قدمنا في السطور السابقة طريقة عمل تشيز كيك القهوة مع توضيح خطوات خبزة وتجهيز والنكهات التي تريد مذاق وشكل وجمال له. طريقة عمل بسكويت الشاي السادة المكونات: اثنين كوب دقيق.

ثلث كوب سكر.

كوب زبدة.

حبة بيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ظرف فانيليا.

خل قطرتين. طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة اخفقي الزبدة جيدا ثم أضيف إليها السكر مع التحريك المستمر. أضيفي البيضة والفانيليا والخل واخلطي جيدا حتى تتجانس المكونات. نحضر وعاء ننخل فيه الدقيق والبيكنج بودر ونضيفهما إلى مزيج الزبدة. ادعكي جيدا بواسطة يديكى حتى تتجانس مكونات قالب عجينة السكر روصى قطع العجين على صينية مغلفة بورق الزبدة وسويها في الفرن على حرارة متوسطة المدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقه.

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