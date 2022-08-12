نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون حليب حضري كيكة الليمون والكريز كيك مغذي ومفيد لأولادك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الليمون والكريز ، من أنواع الكيك البسيط والسهل ولكنها مغذية جداً ومفيدة لاحتوائها على الكريز الذي يحتوي على العديد من الفوائد الهامة للجسم، وطريقة تحضيرها لا تختلف كثير عن الكيك العادي فيما عدا بعض الإضافات البسيطة، ويعتبر الكيك من الحلويات اللذيذة التي تقدم على وجبة الإفطار، وأيضاً مناسب جداً في الحفلات وأعياد الميلاد، كما أنه يعد من أفضل الأطعمة التي يمكن تقديمها للأطفال فهو مغذي ومفيد فهو لاحتوائه على البيض، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الليمون والكريز بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كيكة الليمون والكريز

تتكون الكيكة من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

٢ كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

٥ بيضات .

نصف كيلو كريز.

كوب وربع من السكر.

كوب وربع زيت نباتي.

٢ ملعقة صغيرة فانيليا.

٢ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

٢ ملعقة صغيرة بشر ليمون.

للوجه

٣ ملاعق كبيرة مربي كريز.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف كوب لوز صنوبري.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الليمون والكريز من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

أولا نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية قبل البدء في تجهيز الكيكة. ثم نحضر وعاء عميق ونضع فيه البيض والسكر والفانيليا وبشر الليمون ونخفق جيدًا بواسطة المضرب الكهربائي. نستمر في الخفق على سرعة متوسطة لمدة 2 – 3 دقائق، حتى يتضاعف حجم الخليط ويصير هشًا وخفيفًا. ثم نضيف الزيت النباتي بالتدريج ونستمر في الخفق لمدة دقيقة حتى نحصل على قوام كريمي. نحضر وعاء عميق آخر ويتم فيه نخل الدقيق جيداً بواسطة المنخل السلك، حتى نتخلص من التكتلات والشوائب، ثم يضاف إليه البيكنج بودر ويقلب جيدًا حتى يتجانس معا. ثم نضيف خليط الدقيق المنخول تدريجيًا على خليط البيض والسكر مع الاستمرار في الخفق. بعد ذلك نحضر قالب كيك مدهونة بقليل من السمن أو الزيت، ثم يسكب فيه نصف كمية العجينة ثم نضيف نصف كمية الكريز. ثم نسكب باقي كمية العجينة على الكريز ثم يساوي السطح جيداً، ثم نضيف نصف كمية الكريز على السطح مع الضغط عليه برفق بالملعقة ثم يرش الوز على الوجه. بعد ذلك نقوم بإدخال قالب الكيك في الفرن التي تم تسخينها مسبقًا في الرف الشبكي الوسط ونتركها لمدة ساعة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.

طريقة تحضير خليط المربى لدهن الكيك

نقوم بتجهيز خليط الدهن نخلط ثلاث ملاعق المربي مع ملعقة عصير الليمون في طبق عميق.

وعند تمام النضج نخرج الكيكة من الفرن ثم نخرجها من قالب الكيك.

ثم بواسطة فرشاة تدهن بخليط المربي وعصير الليمون وتترك جانبًا حتى تبرد تمامًا ثم تقطع وترص في طبق التقديم وتقدم بألف هنا وشفاء.

ملاحظات هامة