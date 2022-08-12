نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة العرايس الصاروخية لتبييض الوجه والجسم وإزالة أي جلد ميت وأسمرار للأبد في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الليمون مع العسل الأبيض من المواد الطبيعية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة والمفيدة، والتى تساعد على تبييض وتفتيح الوجه والجسم الذى هو يعتبر حلم لكل الفتيات والسيدات لأنهم يحبون دائما الظهور بإشراقة وإطلالة جذابة، والوصفة التى سوف نعرضها إليكى فيما يلى تتكون من العسل الأبيض وعصير الليمون والجيلاتين وزيت خشب الصندل والنشا، وصنع هذه الوصفة سوف توفر عليكى الكثير من النقود فمعظم مكوناتها تتوافر فى كل منزل، وبسعر مناسب لكل الفتيات، وغير هذا تناسب جميع أنواع البشرة، وتساعد وصفة العسل والليمون على تقشير الجلد الميت والداكن، وبالتالى يصبح الوجه بلون أبيض وفاتح، وتزيل خلطة الليمون والعسل آثار حب الشباب والبقع البنية، وتزيل أيضا البثور السوداء على عكس الكريمات المستوردة التى يتم التوفير من مكوناتها ويباع محليا بأسعار مرتفعة ، وهذه المنتجات ليس له تأثير على الوجه والجسم لأن يوجد به مواد كيميائية تسبب فى تلف البشرة وتهيج الجلد فتمتلئ جميع محلات مستحضرات التجميل والأسواق من هذه المنتجات الضارة والتى لا ننصح بإستخدامها فالوجه والجسم الأبيض يزيد من جمال وأنوثة المرأة، وسوف نشرح كيف تصنعين وصفة عصير الليمون مع العسل الأبيض فى وقت سريع بدون تعب. مكونات خلطة الليمون والعسل لتبييض الوجه والجسم إثنين ملعقة كبيرة الحجم من العسل الابيض

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجيلاتين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت خشب الصندل أربعة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادى طريقة عمل خلطة الليمون والعسل لتبييض الوجه والجسم قبل تحضير الخلطة ننظف الوجه بماء الورد أو بغسول يناسب البشرة وننظف الجسم بالماء الفاتر.ثم نحضر طبق

ونضع به العسل الأبيض وعصير الليمون والجيلاتين وزيت خشب الصندل ثم يتم المزج جيدا.

ثم نضيف بعد ذلك كل من النشا ودقيق الشوفان والملح والقهوة والزبادى ثم يتم خلط جميع المكونات حتى نحصل على خلطة متجانسة.

وبعد ذلك نضع خلطة الليمون والعسل على الوجه ونوزعه بشكل دائرى ونضعها على الجسم خاصة يتم التركيز فى المناطق الداكنة.

ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف، وبعد نقوم بغسل الوجه والجسم بالماء الفاتر.

ويكرر إستخدام الوصفة مرتان فى الأسبوع، وسوف نلاحظ بياض الوجه والجسم من الأسبوع الثانى بإستخدام وصفة الليمون والعسل الأبيض الرهيب.

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