نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم نيفيا والنشا المبهر لتبيض الوجه وإزالة الجلد الميت والتصبغات والبقع الداكنه من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم نيفيا والنشا، الجميع يستخدم كريم نيفيا في ترطيب البشرة ومن المعروف أن نيفيا له تأثير فعال على البشرة كلها سواء الوجه أو اليدين، ولكن المميز والجديد في هذا المقال أننا سوف نقدم لكم مكونات كريم نيفيا والنشا الذي يعمل على تبيض الوجه وإزالة البقع الداكنة والحصول على وجه مشرق مثل القمر، ونحن دائما نرفع شعار لا للمواد الكيميائية التي تضر البشرة وتسبب له مشاكل كثيرة للغاية ونحن بغنى عن كل هذه المشاكل ونقدم لكم في معظم الوصفات التي نقدمها لكم كل المشاكل التي تقابل جميع النساء سواء في هذه الفترة أو في الفترة القادمة، لمعرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم نيفيا والنشا في تبيض الوجه والتخلص من البقع الداكنة

النشا له مفعول سحري في تفتيح وترطيب الجسم كله مع العلم أن هذه الوصفة لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة فبتالي يستخدم في المناطق الغامقة والحساسة أيضا، ولا يوجد له أي آثر سلبي وهذا ما تريده كل النساء وأيضا هدفنا في معظم المقالات، نحن نريد أن نقدم لكم المساعدة لكل فتاة ونأخذ يدها لكي نحل جميع المشاكل التي تقابلها قبل الزواج أو بعد الزواج، ويرجع سبب أن جميع المقالات التي نقدمها لكم أتت بنتيجة رائعة وجدنا عليها نسبة إقبال كبيرة والآن سوف نقدم لكم مكونات وصفة الكريم، وتتلخص المكونات في:

نصف علبة من كريم نيفيا الحجم الصغير.

ملعقة ونصف من نشا الذرة.

ماء ورد على حسب احتياج الوصفة.

كبسولة من فيتامين ه‍.

خطوات تحضير واستخدام الوصفة في تفتيح الوجه

يجب تنظيف البشرة باستمرار واستخدام الغسول المفضل والمناسب لنوع بشرتك لكي يكون مفعول الوصفة فعال وتتلخص الخطوات في: