نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل كيك المحلات بالتمر المغذي الذي يعشقه الجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك المحلات بالتمر في المنزل في وقت قصير لا يشعر به أحد، تعتبر هذه الكيكة الهشة من أنواع الكيك المفيد جداً للكبار والصغار وذلك لوجود مكون التمر السحري الذي يخلص الجسم من كثير من الأمراض، ويساهم التمر في علاج فقر الدم ويعالج الاضطرابات المعوية كما أنه غنى بالفيتامينات والمعادن، وتعد مكونات هذا الكيك من المكونات البسيطة السهلة التي تتواجد في جميع الأماكن، حتى تكون سهلة على الأمهات القيام بعملها لأولادها وجميع أفراد أسرتها في أي وقت، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدينا مكونات عمل كيك المحلات بالتمر وطريقة تحضيره بخطوات واضحة وكل ذلك من خلال موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل كيك المحلات بالتمر الرائع المغذي

تعتبر مكونات عمل كيك المحلات بالتمر من المكونات السهلة البسيطة التي توجد في كل مكان فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٨ ملاعق كبيرة من الدقيق ( الفرينه ).

١٠٠ جرام من الزبدة الطرية.

٥ حبات من البيض.

كيس من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

٥ ملاعق كبيرة من السكر.

تمر منزوع النواة.

طريقة تحضير الكيكة المغذية

لا تختلف كثيراً طريقة تحضير هذه الكيكة عن الأنواع الأخرى من الكيك فهيا بنا نتعرف على طريقتها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء للخفق ونضع به الزبدة والسكر ونضربهم جيداً حتى يذوب السكر.

ثم نقوم بإضافة حبات البيض بالتدريج ونضيف معهم الفانيليا ونستمر في الخفق.

ننخل ملاعق الدقيق جيداً ثم نقلب به الخميرة الفورية ورشة الملح ونضع عليهم التمر المقطع.

بعد ذلك نضيف خليط الدقيق على خليط الزبدة والسكر ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام مناسب.

نسكب الخليط في صينية ( أو قالب ) مدهونة بقليل من الزيت أو الزبدة مرشوش عليه قليل من الدقيق.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية تكون مسخنة من قبل ونتركها في الفرن لمدة ٤٥ دقيقة.

نخرج الصينية من الفرن ونقوم بتزينها على حسب الرغبة ثم نقدمها بالف هنا وشفا وصحة وعافية.