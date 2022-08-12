طريقة عمل بلح الشام بدون بيض مقرمش وهش وخفيف بدون ما يشرب زيت

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عمر شويل - جدة طريقة عمل بلح الشام بدون بيض، من أحلى وأخف الحلويات التي يحب الجميع تناولها بشكل دائم وبالأخص في التجمعات والمناسبات هو بلح الشام فهو من الحلويات المصرية الشهيرة، ولذلك نقوم بشرائه من المحلات دائما لأن الأطفال يحبونه جدا، عجينة بلح الشام تكون مقرمشه وخفيفه وهشه من الداخل وهذا ما يجعلها لذيذة جدًا ويمكن حشوه بالنوتيلا او الكريمة، ولكن هناك بعض الأمهات التي لا تفضل تحضيره من المنزل بسبب البيض التي يتم اضافته لأنهم لا يستطيعون التخلص من رائحة البيض، ولذلك سنقدم لكم طريقة جديدة لتحضير بلح الشام بدون بيض من المنزل مكونات بسيطة وستحصلين على عجينة مقرمشة و هشة مثل الطريقة الأصلية. مقادير بلح الشام بدون بيض 2 كوب و نصف دقيق.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 كوب ماء.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة سميد.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة عسل.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة فانيليا. الشربات 2 كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة تحضير بلح الشام بدون بيض في البداية نأتي بإناء كبير ونضيف الماء والعسل والملح والزيت والخل الابيض ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نضع الإناء على نار متوسطة حتى يغلي الخليط.

في وعاء آخر نقوم بخلط الدقيق و السميد والفانيليا والبيكنج بودر ونقلبهم جيدا مع بعضهم.

بعد ذلك نضيف المكونات الجافة على خليط الماء المغلي ونقلبهم جيدًا حتى يمتزجا مع بعضهم ويتم احتفاء أثر الدقيق.

ثم نرفع خليط بلح الشام من على النار ونقوم بضربه بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق حتى يتم مزج الخليط ويصبح القوام كريمي ويهدأ قليلا.

ثم نضيف الخليط في كيس حلواني ونقوم باختيار الشكل المناسب.

بعد ذلك نضع طاسة على النار وبها زيت غزير وبارد.

نضيف قطع بلح الشام في الزيت البارد ثم نضعه على نار متوسطة لكى يصبح مقرمش.

لا نقوم بتحريكه قبل أن يبدأ يأخذ لون فاتح ويتماسك لكي لا يتكسر.

عندما يأخذ اللون الذهبي الفاتح نرفعه من على النار ونضعها فى الشربات البارد.

نقلبه في الشربات جيدًا ثم نضعه في مصفاه للتخلص من الشربات الزائد.

ثم يقدم إلى الطعام بالصحة والهنا.

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