نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أجنحة الدجاج بصوص الباربيكيو مثل المطاعم الشهير في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل أجنحة الدجاج بنفسك بطريقة لذيذه لماذا حسب ذوقك، لأن البعض يفضلها حلوة وحامضة ، والبعض الآخر يفضلها مدخنة ومالحة . هناك الكثير من المخللات اللذيذة ، وأفضل مكان للبدء هو تجربة تتبيلة عسل الشواء اللذيذة لأجنحة الدجاج. بعد التنظيف بالفرشاة ، ضعيها في الفرن ببساطة. وسنعلمك في هذه المقال عدة تتبيلات جديدة وجميعها طيبة المذاق.

طريقة عمل أجنحة الدجاج

بالطبع، يمكنك أيضًا قلي أجنحة الدجاج في مقلاة أو على الشواية في الصيف، حيث تحصل على رائحة مدخنة بشكل خاص. تعد اجنحة الدجاج من أسهل وأطيب الأكلات حيث يفضلها الجميع ويحبونها خصوصا الأطفال، ومع هذه الوصفة والتتبيلة ستبهر أسرتك وسوف تخبرين جميع أصدقاءك عليها.

مكونات الوصفة

8 جوانح دجاج

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو

1/2 ملعقة صغيرة فلفل حريف

لتحضير الصوص

180 مل صلصة باربيكيو

50 جرام عسل

2 ملاعق كبيرة كاتشب

1 ملعقة كبيرة سريراتشا

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

القيم الغذائية (لكل قطعة)

114 سعرات حراريه

9.5 جرام الكربوهيدرات

5.2 جرام سمين

6.4 جرام بروتين

خطوات التحضير

سخن الفرن على حرارة 190 درجة مئوية. ثم ضعي ورق زبدة على صينية الخبز. بالنسبة لأجنحة الدجاج، اغسليها واتركيها جافة بورق المطبخ وتبليها بالملح والثوم والفلفل الأحمر والفلفل الحار. ثم اخبزيها في الفرن الساخن لمدة 35-40 دقيقة. اخلطي جميع مكونات الصلصة. ادهني أجنحة الدجاج بالصلصة واخبزيها في فرن ساخن لمدة 5-10 دقائق أخرى. يمكنك التعرف علي طريقة عمل دجاج التندوري.

تتبيلة أجنحة الدجاج

للحصول على نكهة قوية، يمكنك ترك أجنحة الدجاج في تتبيلة الشواء طوال الليل. املئي بضع ملاعق صغيرة مسبقًا وغطي الأجنحة مرة أخرى بالتتبيلة قبل التقديم مباشرة. أنت لست من محبي تتبيلة الشواء وترغب في تتبيل أجنحتك بشكل مختلف؟ ثم جرب هذا التتبيلة الآسيوية الحارة :