نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتشفتى أفضل الزيوت الطبيعية التي تساعد على شد البشرة وجعلها تبدوا أصغر ب 10 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيوت طبيعية تساعد على شد البشرة الخطوط الرفيعة والتجاعيد التي تظهر على البشرة الترهلات التي تظهر في حالة التقدم في العمر وهي من أكثر الأسباب المسؤولة عن ظهورها بسبب انخفاض نسبة الكولاجين المسؤول في المحافظة على صحة وشباب البشرة، ولكن يوجد بعض الزيوت الطبيعية التي تساعد على شد البشرة بشكل آمن بجانب أنها تحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات المفيدة لصحة البشرة لهذا سوف نوضح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أفضل زيوت طبيعية تعمل على شد البشرة بشكل آمن وطبيعي.

أفضل الزيوت الطبيعية لشد البشرة والوجه

زيت اللبان لشد الوجه

يساعد زيت اللبان على تجديد خلايا البشرة وتقليل ظهور الترهلات التي تظهر على الوجه في حالة التقدم من العمر بفضل احتوائه على بعض المواد المضادة للبكتيريا يحافظ على البشرة من التشقق بجانب التخلص من البقع الداكنة.

يتم تجهيز ست قطرات من زيت اللبان مع ملعقتين من زيت جوز الهند أو يمكن استبداله بزيت الزيتون ويخلط الزيت سويا ثم يتم وضعه على البشرة وتدليكه ويفضل استخدامه قبل الذهاب إلى النوم.

زيت اللافندر لشد البشرة

يعتبر من أفضل الزيوت العطرية المميزة التي تحتوي على مضادات الأكسدة وتعمل على ترطيب البشرة بشكل آمن كما أنها تحتوي على بعض المركبات التي تقوم التجاعيد وسد أنسجة البشرة.

يتم خلط مناسبة من زيت اللافندر مع زيت جوز الهند أو يمكن استخدام زيت اللبان ويتم توزيعها على البشرة في الصباح أو المساء ويفضل استخدامه ليلا.

زيت اللوز لشد البشرة

يعتبر زيت اللوز من أكثر الزيوت التي تحتوي على الفيتامينات التي تعمل على تجديد خلايا البشرة تحتوي على مواد مضادة للأكسدة لمنع الترهلات الجلد حيث يتم تدليك البشرة بزيت اللوز لمدة 20 دقيقة قبل الاستحمام ويفضل استخدام يوم أو يوماً بعد يوم على الأقل للتخلص من التجاعيد.

زيت الأفوكادو لشد البشرة

يعتبر من أكثر الزيوت الفعالة التي تقوم بشد التجاعيد وشد البشرة ويحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الذي يحافظ على صحة وشباب البشرة بجانب احتواء على مادة السيترولين التي تقاوم التجاعيد حيث يتم تدليك البشرة بزيت الأفوكادو يومياً لمدة ثلاث دقائق ويترك لمدة 10 دقائق ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر ويفضل استخدامه يومياً.