نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم مبهر من الصيدليه.. تبييض الجسم والبشرة في دقائق تعرفي على استخداماته لن تستغني عنه بعد اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن بشرة الوجه من أكثر الأماكن المعرضة لتلقي الملوثات و التأثر بالعوامل الجوية الخارجية، وإن الاهتمام بالوجه خاصةً يتطلب رعاية وعناية خاصة، وقد تستخدم حواء الكثير من المنتجات للعناية بالوجه والبشرة، وفي أغلبها تكون بأسعار باهظة، ولكن مع كريم البانثينول فإنه يغنيك عن عدد من الكريمات حيث أنه يحتوي على الكثير من المكونات المفيدة لصحة ونضارة البشرة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على استخدامات كريم بانثينول للعنايه بالبشره والجلد.

ما هو كريم البانثينول

كريم البانثينول هو كريم يستخدم في تلطيف وترطيب البشرة، يتكون من عدة عناصر ذات فوائد كثيرة منها:

كريم البانثينول يحتوي على حمض البانتوثينيك، وهو المكون الأساسي للكريم، والمعروف أيضا بإسم فيتامين ب B5 ويشتهر بأنه يستخدم في صناعة العديد من مستحضرات التجميل العالمية سواء للبشرة أو الشعر أيضاَ، وذلك نظراً لفوائده التي لا تحصى والتي تمنح البشرة النضارة والتفتيح

استعمالات كريم البانثينول

يعتبر كريم البانثينول من أفضل المواد التي يمكن استخدامها في العناية بالبشرة، حيث يمتصه الجلد بسهولة ويتحول لفيتامين ب B5 الذي يمنح بشرتك العديد من المزايا العلاجية والتجميلية الفريدة، من أبرزها:

يرطب البشرة

يعالج التهابات الجلد

يساعد في التئام الجروح

العناية بالشعر والأظافر

كريم البانثينول وتفتيح البشرة

إن كريم بانثينول في الأساس هو ليس كريم تفتيح للبشرة ولكن يمكن أن يدخل في وصفات لتفتيح البشرة والجسم، ومن هذه الوصفات:

وصفة كريم البانثينول مع النشا

المكونات

2 ملعقة من كريم بانثينول

2 ملعقة كبيرة نشا

½ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

½ ملعقة كبيرة من الصبار

1 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير

في البداية نحضر وعاء ونضع به كريم البانثينول مع النشا و نمزجهم جيدًا

ثم بعد ذلك نضيف كلًا من زيت جوز الهند وجل الصبار وعسل النحل ونخلطهم جميعًا، حتى نحصل على خليط متماسك

نضع كميه من الكريم على الوجه ونتركه لمدة 15 دقيقة

نضع كميه من الكريم على الوجه ونتركه لمدة 15 دقيقة بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد و نجففه ونضع كريم مرطب

تكرر هذه العملية من مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة

هل كريم البانثينول كريم تبييض آمن للوجه؟

كريم البانثينول يحتوي على فيتامين هـ فيتامين د ب 5 يساعد في علاج العديد من الأمراض الجلدية يستخدم كريم البانثينول في: