طريقة صبغ شعر بني جميع الدرجات بالبيت بخطوات سهلة وغير مكلفه

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عمر شويل - جدة صبغ شعر بني حيث إن الشعر الأسود هو لون مثير للغاية وأنيق، لكنه لا يناسب الجميع. سواء كنت قد قررت تجربة الشعر الأسود ولم تعجبك، أو كان شعرك أسود بشكل طبيعي وترغب في التغيير، يمكنك صبغ الشعر الأسود باللون البني وتحقيق نتيجة جميلة بأقل قدر من الضجة. حيث قبل تفتيح الشعر، من المهم التفكير فيما إذا كان شعرك أسود بشكل طبيعي أم أنك حصلت على اللون باستخدام صبغة الشعر الأسود..

صبغ شعر بني

إذا كان شعرك أسود بشكل طبيعي ولم تصبغه في الماضي، فهذا يسمى الشعر البكر. يتم تفتيح الشعر البكر جيدًا ، وتكون العملية أسهل كثيرًا بشكل عام. ولكي نصبغه نحتاج الي المعدات اللازمة الأتية:

صبغة شعر بني

مطور 30 ​​فول

وعاء تلوين وفرشاة

مشط وتقطيع مقاطع

اختيار درجة صبغة الشعر

نصيحة مفيدة عند صبغ الشعر بلون أفتح هي استخدام درجة من صبغة الشعر أبرد من الدرجة التي تريدها. كلما قمت بتفتيح شعرك الأسود ، تظهر الكثير من الصبغات الحمراء والنحاسية لأن الدرجة الأساسية لشعرك تصبح مرئية.

من أجل صبغ شعرك بلون بني لطيف، ليس عليك فقط تفتيحه ولكن أيضًا تحييد هذه النغمات الدافئة حتى يبدو اللون طبيعيًا. مع ذلك، هناك بديل آخر لتحقيق ذلك، وهو خلط نسبة صغيرة من ظل الرماد في الظل الذي تريده بالفعل وسيؤدي ذلك إلى تقليل مظهر الدفء في النتيجة النهائية.

إذا كنت ترغب في الحصول على درجة حمراء من اللون البني، فالتزم بدرجة اللون المحددة. في هذه الحالة ، لا تحتاج إلى إلغاء أي من النغمات الدافئة. أي دفء يتم الكشف عنه سيعمل لصالحك ويسمح لك بالوصول إلى ظل أكثر حيوية.

طريقة اختيار الصبغة

عند اختيار صبغة، استخدمي درجات اللون البني الرمادي للحصول على نتيجة بنية طبيعية وظلال بنية طبيعية للحصول على نتيجة أكثر دفئًا. بالنسبة لظلال أوبورن والظلال الأخرى ذات اللون الأحمر والبني ، استخدم الدرجة المطلوبة بالضبط. في هذه العملية ، يمكنك الوصول إلى مستوى 4 بني متوسط ​​على الأكثر.

تحضير الصبغة وتطبيقها

يجب خلط درجة الصبغة التي اخترتها بالمظهر قبل استخدامها. لا يعمل المطور فقط على تفتيح شعرك ، ولكنه أيضًا يحفز تفاعل الصبغة بالكامل ويجعل الصبغة دائمة. بالنسبة للصبغات ذات الدرجة اللونية، يجب استخدام 10 مقادير بيروكسيد لصبغ شعرك بقليل من الإضاءة. ومع ذلك، لصبغ الشعر الأسود باللون البني، ستحتاج إلى استخدام مطور 30 ​​vol على الأقل لزيادة تأثير التفتيح إلى الحد الأقصى، وإلا فلن يرتفع إلى المستوى المطلوب. عادةً ما يُضاف المطور إلى الصبغة بنسبة 1: 1، على الرغم من أن ذلك قد يختلف باختلاف الشركة المصنعة، ويوصي بعض مصنعي صبغ الشعر بنسبة 1: 1.5. استخدم النسبة الموصى بها من قبل العلامة التجارية التي اخترتها وامزج الصبغة باستخدام وعاء الصبغ والفرشاة.