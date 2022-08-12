نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود.. أقوى خلطات تفتيح الجسم والبشرة فقط بكريم جليسوليد والحليب جسمك هينور كالشمعه في المقال التالي
عمر شويل - جدة حلم كل النساء هو الحصول على بشرة موحدة اللون وناعمة خالية من أي عيوب من مناطق داكنة أو إسمرار، وقد يضطرهم هذا الحلم إلى إنفاق الكثير من الأموال على كريمات تفتيح البشرة والجسم، وقد تكون النتيجة غير مرضية لهن، ولكن من خلال هذا المقال سوف نتعرف على خلطات ووصفات لتفتيح لون البشرة، من خلال استخدام كريم جليسوليد.
وصفات كريم جليسوليد لتفتيح البشرة والجسم
توجد العديد من الوصفات لتفتيح لون البشرة والجسم، والعنصر الأساسي المشترك بينهم جميعًا هو كريم جليسوليد، ومن بين هذه الوصفات:
وصفة كريم جليسوليد والأرز
المكونات
- ½ كوب من الحليب
- كريم جليسوليد
- 2 ملعقة كبيرة من الأرز المطحون
- ½ صابونه مركبة
طريقة التحضير
- في البداية نقوم ببشر الصابون
بعد ذلك نضع الصابون مع الحليب في الخلاط الكهربائي، وتخفق جيدًا للحصول على قوام كريمي
- الخطوة التالية نقوم بإضافة كريم جليسوليد مع الأرز المطحون، ونخلط جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات
- نقوم باستخدام أطراف الأصابع لدهن المنطقة المراد تفتيحها في الوجه أو الجسم ونترك هذا الخليط عليها لمدة خمس عشر دقيقة
- بعد ذلك نقوم بغسل هذه المنطقة بالماء الجاري
- يمكنك تطبيق هذه الوصفة يومياً في الصباح للحصول على نتيجة سريعة
وصفة كريم جليسوليد والنشا لتفتيح البشرة
من المعروف أن النشا من المكونات التي تعمل على تبيض وتفتيح الجسم، كما أنها تدخل في الكثير من الوصفات الخاصه بذلك، ولتحضير وصفة كريم جليسوليد والنشا نحتاج إلى:
- 2 ملعقة كبيرة من كريم جليسوليد
- 1 ملعقة كبيرة من النشا
- 3 ملعقة كبيرة من بودرة التلك
- ½ كوب زيت جلسرين
- 3 ملعقة من لوشن فازلين
- ماء ورد
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
- 2 ملعقة من زيت اللوز الحلو
- كريم فيكس
- ماء
طريقة التحضير
- في البداية نحضر ثلاث أواني لتحضير الوصفة في الإناء الأول نقوم بخلط الجلسوليد مع الجلسرين وبودرة التلك جيدًا
- أما الإناء الثاني نضعه على نار هادئة ونضيف إليه النشا والماء وماء الورد، ونخلط جيدًا حتي تتماسك المكونات، وبعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه كي يبرد
- في الإناء الثالث نضع به زيت جوز الهند مع كريم فيكس مع زيت اللوز الحلو، و نمزجهم جيدًا
- بعد تلك الخطوات نضيف كافة المكونات السابقة مع بعضها ونخلطها جيدًا، للحصول على قوام كريمي يسهل فرده على البشرة
نوزع الخليط على البشرة ونتركه مدة لا تقل عن نصف ساعة، بعدها تشطف البشرة بالماء.
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