خلطة الكوافيرات للعرايس.. القهوة والليمون كنز ربانى من اسرار الهنديات صاروخ التبييض الفورى وشد التجاعيد نهائيا هتبقى شابة

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عمر شويل - جدة خلطة الكوافيرات للعرايس.. القهوة والليمون كنز ربانى ، إذا كنتِ عروسة قريبًا أو سيدة تحلم بوجه مشرق وحيوي أو في حالة تعرض بشرتك للكلف والتصبغات أو حتى آثار الحبوب إذا إليكِ الخلطة السحرية المكونة من القهوة والليمون لعمل سكراب أو تقشير للبشرة حتى تحصلي على التفتيح الذى تحلمين به، علينا الآن التوجه للخلطات الطبيعية التي تقضي على مشاكل البشرة دون استخدام المواد الكيميائية الضارة، ما يميز الوصفات الطبيعية أنها إذا لم تحقق نتائج نهائية لمشاكل البشرة إلا أنها سوف تؤدي لنتائج هائلة ولم تسبب أضرار للبشرة مع تجنب أضرار المواد الكيميائية.

خلطة الكوافيرات للعرايس.. القهوة والليمون كنز ربانى

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة طبيعية ومقشر للبشرة بمكونات أمنة تمامًا، فإليك وصفتنا الرائعة والمبهرة في نتائجها إنها وصفة الليمون و القهوة للقضاء على تصبغات الجلد وآثار الكلف وأيضًا آثار حب الشباب وغيرها من مشاكل البشرة، الآن سوف تحصلين على صفاء بشرة الأطفال ونضارتهم، تحتوي القهوة على مكونات تساعد على توحيد لون البشرة ونقائها كما يعمل الليمون على القضاء على مسببات حبوب الشباب كما يساعد على نقاء البشرة وتفتيحها، وفي وصفتنا يمكن إضافة عسل النحل الذي يعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها ونقائها.

مكونات وصفة الليمون والقهوة لتفتيح البشرة

● 2 ملعقة كبيرة من القهوة.

● 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

● ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

● ملعقة من ماء الورد.

● ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير وصفة القهوة والليمون

تتميز الوصفة بتوافر مكوناتها داخل جميع المطابخ وفي كل البيوت مع عدم تكلفتها تتطلب مبلغ زهيد جدا لتنفيذها مقارنة بالكنز الذي تحققه وتأثيرها الرهيب في تفتيح كافة الأماكن الداكنة.

● عليكِ إحضار وعاء مناسب للوصفة.

● إضافة القهوة على النشا وخلطهم جيدًا.

● إضافة القليل من الماء بالتدريج حتى يتكون خليط كريمي متماسك.

● إضافة باقي المكونات بالتدريج ماء الورد وزيت الزيتون والعسل.

● تقليب المكونات حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

● توضع طبقة رقيقة على الجزء المراد تفتيحه بعد غسله بالماء وتجفيفه.

● يترك الخليط 20 دقيقة تقريبًا وننتظر حتى يجف على البشرة.

● قومي بفرك الخليط بحركات دائرية ثم غسل البشرة بماء فاتر.