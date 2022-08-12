نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم جوز الهند السحري في المنزل لتفتيح وترطيب البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم جوز الهند ، من أحسن أنواع الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة ونضارتها، ويعتبر من أفضل الكريمات المستخدمة للعناية بالبشرة، يعمل هذا الخليط علي تغذية البشرة ويمنحها نضارة ونعومة غير عادية، يرطب البشرة بفعالية كبيرة جداً، يقشر البشرة ويزيل خلايا الجلد الميتة، سوف يجعل هذا الكريم بشرتك خالية تماماً من أي عيوب ومشاكل، سوف يجعل بشرتك صافيه وبيضاء مثل الأطفال، يعمل علي تفتيح البشرة وتوحيد لونها، يعزز تجديد خلايا البشرة، يعمل علي تفتيح البشرة بشكل فعال وملحوظ، يمنع ظهور علامات تمدد الجلد بشكل خاص خلال فترة الحمل، سوف يجعلك هذا الكريم أصغر سنن لأنه يحارب علامات الشيخوخة المبكرة، وتبحث دائماً السيدات علي خلطات طبيعية لا تؤذي البشرة عند الاستخدام، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم جوز الهند الرائع في تفتيح البشرة ونضارتها.

مكونات عمل كريم جوز الهند

تعرفي علي أبسط المكونات لعمل هذا الكريم الرهيب في المنزل وهي كما يلي:-

4 ملاعق من زيت جوز الهند.

2 معلقة من زيت الجو جوبا.

30 قطرة من مستخلص الفانيلا.

معلقة من زيت الخروع.

معلقة ونصف من شمع العسل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير كريم جوز الهند السحري في المنزل بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-

ضعي زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الجو جوبا وشمع العسل، في إناء عميق وضعي الإناء في إناء أكبر مملوء بالماء الدافئ، وضعي علي نار متوسطة لعمل حمام دافئ لإذابة جميع المكونات. بعد ذلك أزيلي القدر عن النار عندما تذوب جميع المكونات، ثم ضعي المزيج في وعاء نظيف واتركيه حتي يبرد ويتكاثف ويصبح قوامه مثل الكريم. أغلقي الوعاء واحفظيه في الثلاجة لحين الاستخدام.

أهم فوائد كريم جوز الهند للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لهذا الكريم سوف نتعرف علي بعضها من خلال السطور الأتية وهي كما يلي:-

يحتوي هذا الكريم علي نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تحتاجها البشرة.

يعالج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس.

يفتح البشرة ويخلصها من البقع الداكنة والنمش والكلف.

يؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه.

يقلل من ظهور الهالات السودة حول العين.

يرطب البشرة ويمنحها الليونة ويحميها من الجفاف.

طريقة عمل ماسك زيت جوز الهند والقهوة لتفتيح البشرة والبقع الداكنة

تعرفي علي خطوات عمل هذا الماسك الرائع في تفتيح البقع الداكنة والتصبغات من هنا وهي كما يلي:-

نحضر نصف معلقة من السكر البني ونصف معلقة من مسحوق القهوة ومعلقة من زيت جوز الهند. نقوم بخلط المكونات جميعاً مع بعض حتي نحصل علي قوام متجانس. بعد ذلك يدلك الوجه بالمزيج بلطف بحركة دائرية لمدة عشر دقائق. ثم يغسل الوجه جيداً من الخليط بالماء الدافئ، ويطبق هذا الماسك مرة أو مرتين كل أسبوع للحصول علي أفضل النتائج.

طريقة عمل صابونة حليب جوز الهند في المنزل لتفتيح الجسم والأماكن الحساسة

إليكم أبسط الخطوات لعمل هذه الصابونة الرائعة في تفتيح الجسم بالكامل وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طاسة ونضعها علي النار، ثم نقوم بإضافة نص كوب من للبن جوز الهند في الطاسة ونضع عليه معلقة من زيت اللوز، ثم ننزل بنصف صابونة مبشورة عليهم.

ونبدأ نقلبهم علي نار هادية حتي تذوب الصابونة كلها ونستمر في التقليب، ثم نقوم برفعها من علي النار ونتركها جانباً حتي تبرد تماماً.

ثم نقوم بإحضار طبق مربع من الفل ونقوم بسكب الخليط فيه، ونضعه في الفريز لمدة 3 أو 4 ساعات حتي تتماسك جيداً.

وصفة جوز الهند لعلاج حب الشباب

خطوات تحضير هذه الوصفة السحرية وهي كالاتي:-