نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل دجاج بالفرن مع البطاطس والخضار وتتبيلة الدجاج المشوي بالفرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل دجاج بالفرن، من أطيب وأشهى الوجبات، التي يمكن لأي شخص البحث عنها وتناولها، سواء أكنت تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا أو حتى تتناول طعامًا عاديًا، فكل ما يجب على الإنسان تناوله هو أن يكون اطعام صحي فقط، ولدجاج في الفرن أو الدجاج المشوي، من أطيب الأكلات بالفعل، تلك التي تمنحك كمية جيدة وقدر كافي من البروتين، بالإضافة إلى خفض نسبة الدهون في الطعام، كما تعطيك نسب جيدة كذلك من المعادن التي يحتاجها جسمك، وهناك العديد من الطرق لطهي الدجاج بالفرن مثل؛ طريقة عمل دجاج بالفرن مع صوص، وطريقة دجاج بالفرن مع البطاطس، وكذلك طريقة عمل دجاج بالفرن مع الخضار، وأيضًا يمكنك تجربة دجاج بالفرن بالقصدير، أو دجاج بالفرن بالزبادي، وكلها طرق سهلة وكأنك تقومين بعمل طريقة شوي الدجاج بالفرن مثل المطاعم.

كم من الوقت تحتاج صينية الدجاج بالفرن؟

بحسب طريقة عمل دجاج بالفرن منال العالم، يمكن حساب كم من الوقت تحتاج صينية الدجاج بالفرن، بالطريقة التالية:

إذا كنت تطهين الدجاجة كاملة، فأنت بحاجة إلى وقت يقدر بين 50 إلى 60 دقيقة، وفرن ساخن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية. وفي حين كان الدجاج يطهى على طريقة دجاج مسحب سوري، أو طريقة عمل بروستد البيك، فسوف تحتاجين إلى فترة طهي من 20 إلى 30 دقيقة، في فرن ساخن عند 200 درجة مئوية. أما إذا كنت تقومين بطهي صدور دجاج بالصوص الأبيض، على سبيل المثال، فالصدور عمومًا تحتاج إلى فترة من 30 إلى 40 دقيقة، في فرن مسخن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ما هي تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن؟

طريقة عمل الدجاج تختلف من وصفة وطريقة إلى أخرى. ولكن تتبيلة الدجاج المشوي أو في الفرن، دائمًا ما تجمع نفس المقادير والتوابل. في أغلب الوصفات وهي كالتالي:

دجاجة بوزن 1200 جرام.

حبة بصل كبيرة مفرومة.

ثمرتان باندورا مفرومتان ناعمًا.

2 حبة فلفل أخضر مفرومتان.

5 فصوص من الثوم المفروم.

¼ كوب خل.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

مقادير دجاج بالفرن مع البطاطس

دجاجة كبيرة واحدة ومقطعة.

حبتان بطاطس كبيرتان.

½ إصبع من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

½ حبة عصير ليمون طازج.

ربع كوب من زيت الزيتون.

كوب واحد من الماء.

دجاج بالفرن مع البطاطس

اغسلي الدجاجة جيدًا، وقطعيها إلى 4 قطع. وبعد ذلك قومي بتتبيل الدجاجة بالفلفل والملح والليمون والثوم. وعقب ذلك ادهني كل قطع الدجاج بزيت الزيتون. وبعدها ضعيها في صينية الفرن المدهونة بزيت قليل. وبعد ذلك قومي بتقطيع البطاطس إلى قطع متوسطة الحجم. وبعدها تبلي القطع بالفلفل والملح ووزعيها حول الدجاج في الصينية. وأخيرًا أضيفي إليها الزبدة والماء في الصينية. وأدخليها الفرن المسخن مسبقًا عند 200 درجة مئوية. واتركي صينية البطاطس والدجاج في الفرن لمدة من 60 إلى 90 دقيقة. وبعد أن تنضج قدميها ساخنة.

مقادير صينية خضار بالدجاج بالفرن

6 قطع أفخاذ دجاج.

ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

حبتان بصل مقطعتان إلى مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة بهارات.

3 حبات من الجزر المقطع مكعبات صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

رشة من الملح والفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الريحان المفروم.

حبتان بنادورا مفرومتان.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

4 حبات من البطاطس المقطعة مكعبات.

طريقة عمل دجاج بالفرن مع الخضار