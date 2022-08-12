نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الفازلين والقرنفل المبهر قنبلة تفتيح لتبييض الجسم والوجة والاماكن الحساسة وازالة التجاعيد وكانك شابة حتى لو عندك 50 سنة جربية ومش هتصدقى النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الفازلين والقرنفل المبهر قنبلة تفتيح لتبييض الجسم ، كريم الفازلين والقرنفل للوجه يمنحك البشرة النضرة والشابة حتى لو كان عمرك فوق الخمسين عام، ومزيل لأي هالات سوداء وأي مظاهر تعب وإجهاد على بشرتك، كما يتخلص من أي تجاعيد أو خطوط دقيقة تبدأ بالظهور في البشرة، ومعنا ستتعلمي كيفية إتمام صنع هذا الكريم وكيفية استخدامه للحصول على أفضل النتائج.

كريم الفازلين والقرنفل المبهر قنبلة تفتيح لتبييض الجسم

هذه الوصفة تحتاج للاهتمام الكبير بتنفيذها والالتزام بها، ومجملًا يمكنك إنتاجها من المكونات التالية:

قرنفل مطحون.

كركم.

ليمونة.

فازلين.

لبن جوز الهند.

نشا.

الطريقة:

أدخلي الفازلين أولًا بداخل الميكروويف لكي يذوب ويتحول إلى حالة سائلة.

وبعدها ضعي القرنفل المطحون عليه، وقلبي جيدًا.

وبعدها بإضافة المكونات من كركم ولبن جوز الهند والنشا وما إلى ذلك.

وتحركي سريعًا لكي تتماسك المكونات سويًا وتصنع قواما متماسكًا.

طبقي هذا الخليط على وجهك وترقبي مرور ساعة.

اغسلي وجهك بعدها ببعض الماء ويفضل تمرير ثلج عليه أو غسله بالماء المثلج.

كرري الخلطة حوالي مرتين خلال كل أسبوع لتجدي نتيجة ممتازة ومرضية لكي.

كريم الفازلين والقرنفل مع شمع العسل

هذه الوصفة أيضًا تعمل كمفتح طبيعي وفوري للبشرة، حيث أنها تحتاج إلى المكونات التالية:

فازلين.

شمع العسل.

قرنفل مطحون.

الطريقة:

ستحتاجي إلى إذابة شمع العسل مع الفازلين في حمام بخار أو داخل الميكرويف.

وبعدها يتم مزجهما مع بودر القرنفل والتقليب جيدًا.

وتوزيع الخليط على الوجه ثم الانتظار حوالي 40 دقيقة.

اغسلي وجهك بعدها باستخدام بعض الماء الدافئ.

ومن الممكن تكرار هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاثة أسبوعيًا، ولكن يفضل استخدامها قبل وقت النوم.

وصفه الفازلين والقرنفل والزبادي

من الوصفات اللطيفة التي تتعامل مع البشرة من كل أنواعها، وحتى الحساسة منها، وتمنحها الجمال والنعومة والتجدد والحيوية، ويمكنك صنعها من المكونات التالية:

فازلين.

شمع العسل.

قرنفل.

زبادي.

دقيق.

ليمون (ممكن الاستغناء عنه).

الطريقة: