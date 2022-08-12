نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخيار كنز رباني: لبشرة ناصعة البياض وبشرة صافية كالزجاج ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والخيار كنز رباني , حلمك بشرة صافية خالية من أي حبوب أو تصبغات أو هالات سوداء تحت العين معنا هذا الكريم الرائع يجعل بشرتك مثل الزجاج وناعمة مثل بشرة الأطفال ومن مكونات هذا الكريم الرائع هو الخيار من المعروف عن الخيار أنه يخلصك من الهالات السوداء حول العين ويعالج الحبوب فهو رائع للبشرة معنا أيضا البطاطس هائلة في التفتيح الفوري وتشد البشرة وتخلصك من التجاعيد والبقع الداكنة وأيضا معنا المكون الرئيسي وهو النشا فهو معجزة وموسوعة في عالم التفتيح يفتح البشرة بشكل سريع ويخلصك من التصبغات وحروق الشمس يعني معنا كريم شامل في حل كل مشاكل البشرة ويقضي على الكلف والنمش بطريقة خرافية وسحرية للغاية من خلال مقالنا هذا من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والخيار كنز رباني هذا الكريم الرهيب في تفتيح البشرة بشكل مبهر للغاية وتحدي2022

مكونات عمل النشا والخيار كنز رباني لبشرة صافية وخالية من جميع المشاكل بفضل الله

نتعرف الأن علي مكونات هذا الكريم مكوناته سهلة وبسيطة غير مكلفة وموجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

١حبة بطاطس متوسطة.

١حبة خيار متوسطة الحجم.

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

فنجان صغير من اللبن أو الحليب سائل.

طريقة التحضير

أليكم طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف يمكن وضعه على النار ونقشر حبة البطاطس ونقطعها إلي مكعبات صغيرة جداً. ثم نقشر أيضا الخيار ونقطعه لمكعبات صغيرة جداً. بعد ذلك نضع مكعبات البطاطس والخيار ونضعها في الوعاء السابق تحضيره. ونضع عليها فنجان صغير من اللبن السائل ونقلب ثم نضع كوب من الماء ونقلب ونضع الوعاء علي النار. نترك الوعاء علي النار حتي يغلي وينضج البطاطس والخيار جيداً. بعد ذلك نرفع الوعاء من علي النار ونتركه يبرد قليلا ثم نضعه في الخلاط ونخفقه جيداً حتى يصبح مثل الكريم. ثم نضعه في طبق يبرد تماماً ثم نضع ملعقة من النشا ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة الزيت ونقلب حتى يمتزج المكونات مع بعضها.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالاتي:-