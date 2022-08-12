نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل النجرسكو بالفراخ بخطوات سهلة وبسيطة وطعم ولا أروع من كدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة النجرسكو بالفراخ يعد من أشهى الأكلات الإيطالية التي اشتهرت في جميع دول العالم، حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، وهى تعتبر من الأكلات اللذيذة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة ومضبوطة لعمل النجرسكو بالفراخ في المنزل، كما أن مكونات هذه الوصفة بسيطة ومتوفرة في كل مكان، لذلك نقدم لكم هذه الطريقة بنجاح من خلال مقالنا اليوم.

النجرسكو بالفراخ

من خلال المكونات التالية يمكنك تحضير النجرسكو بمكونات بسيطة وليست مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

كيس مكرونة سباكتي.

ثلاث قطع من صدور الدجاج.

كوب من الفلفل الألوان.

مقدار كوب متوسط الحجم من المشروم.

نصف كوب من الزيتون الأسود يقطع شرائح.

مقدار ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.

صوص النجرسكو

عدد 6 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول.

مع 5 ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية.

لتر ونصف من الحليب السائل.

كوب من كريمة الطهي.

مكعب مرقة الدجاج.

2 ملعقة كبيرة من الجبنة الدبل كريم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار مناسب من الجبنة الموزاريلا.

جبنة شيدر.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يتم عمل نجرسكو الدجاج بطريقة سهلة جدا وبمكونات ليست مكلفة ومتوفرة بالمنزل، وهى عبارة عن التالي: