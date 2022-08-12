طريقة عمل النجرسكو بالفراخ بخطوات سهلة وبسيطة وطعم ولا أروع من كدة

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عمر شويل - جدة النجرسكو بالفراخ يعد من أشهى الأكلات الإيطالية التي اشتهرت في جميع دول العالم، حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، وهى تعتبر من الأكلات اللذيذة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة ومضبوطة لعمل النجرسكو بالفراخ في المنزل، كما أن مكونات هذه الوصفة بسيطة ومتوفرة في كل مكان، لذلك نقدم لكم هذه الطريقة بنجاح من خلال مقالنا اليوم.
النجرسكو بالفراخ
من خلال المكونات التالية يمكنك تحضير النجرسكو بمكونات بسيطة وليست مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من التالي:
- كيس مكرونة سباكتي.
- ثلاث قطع من صدور الدجاج.
- كوب من الفلفل الألوان.
- مقدار كوب متوسط الحجم من المشروم.
- نصف كوب من الزيتون الأسود يقطع شرائح.
- مقدار ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.
صوص النجرسكو
- عدد 6 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول.
- مع 5 ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية.
- لتر ونصف من الحليب السائل.
- كوب من كريمة الطهي.
- مكعب مرقة الدجاج.
- 2 ملعقة كبيرة من الجبنة الدبل كريم.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- مقدار مناسب من الجبنة الموزاريلا.
- جبنة شيدر.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يتم عمل نجرسكو الدجاج بطريقة سهلة جدا وبمكونات ليست مكلفة ومتوفرة بالمنزل، وهى عبارة عن التالي:
- تسلق المكرونة في ماء مغلي ونضع رشة من الملح وملعقة زيت، وذلك حتى تصبح نصف ناضجة ثم تصفى وتترك جانبا.
- تغسل صدور الدجاج جيدا ثم تصفى من الماء وتقطع مكعبات صغيرة.
- نضع الزيت في اناء على النار حتى يسخن تماما، ومن ثم نضع قطع الدجاج وتقلب جيدا حتى يتغير لونها.
- ثم نضع البهارات و البابريكا و نصف ملعقة من الفلفل الاسود وتقلب جيدا مع الفراخ ونتركهم على النار حتى يتم النضج.
- نضع المشروم مع الدجاج حتى يذبل ثم نضع الزيتون والفلفل والملح و تقلب جيدا ثم نرفعهم من على النار.
- يتم إشعال الفرن حتى يسخن على درجة حرارة 200 مئوية.
- ثم نضع الفراخ على المكرونة مع كوب من صوص النجرسكو، ونضع نصف كمية الجبنة الموزاريلا والشيدر وتقلب جيدا.
- نضع كوب من الصوص في صينية الفرن ويتم توزعيها ثم نضع خليط المكرونة بالدجاج.
- نضع باقي كمية الصوص على وجه المكرونة ثم يتم توزيع باقي كمية الجبنة الشيدر والموزاريلا.
- بعدها نضع صينية النجرسكو بالفراخ في الفرن على الرف الأوسط حتى تذوب الجبنة، وذلك حتى يصل وجه الصينية للون الذهبي.
- نخرج المكرونة النجرسكو من الفرن وتقدم ساخنة.
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