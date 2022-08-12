نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخل معجزة ربانية للتفتيح الفورى للبشرة والاماكن الحساسة وازالة الرؤوس السوداء هيخليكى بيضة قشطة فى دقيقتين حتى لو سودة زى الفحم ههتبقى ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا والخل معجزة ربانية للتفتيح الفورى للبشرة ، مقشر النشا والخل لإزالة الرؤوس السوداء يساهم في تفتيح البشرة وتنظيف المسام أكثر من أي شيء آخر حيث أنه يتغلغل في طبقات البشره منظفا إياها من بقايا الخلايا الميتة والأوساخ التي تلتصق بالبشرة من الداخل مسببة ظهور هذه البثور، وبالطبع هذه الأوساخ قد تكون خطرة جدا على البشرة، ولكننا لا ندرك ذلك إلا من خلال المظهر الذي لا نرغب فيه فتأكدي بأنك حينما تستخدمينها تحافظين على صحتك أكثر مما تستعيدي جمال بشرتك.

النشا والخل معجزة ربانية للتفتيح الفورى للبشرة

مكونات هذه الوصفة لا تخرج عن مكونين اثنين وهما النشا والخل فقط ليس إلا، حيث تبدئين في استخدامها بالطريقة التالية:

ابدئي بمزج النشا مع الخل وقلبيها جيدا.

بعدها ضعيهما على الوجه بالكامل مع التركيز على المناطق التي تحتوي على البثور أو الرؤوس السوداء خاصة منطقة الأنف.

انتظري بعض الوقت حتى يجف النشا على الوجه.

اعتمدي التقشير والتدليك في نفس الوقت من أجل الحصول على نتيجة مميزة.

يمكنك استخدام هذه الوصفة لمرة واحدة خلال الأسبوع.

تأكدي أن انتظامك على هذه الوصفة سيجعل بشرتك بيضاء وجميلة وتجعلها مختلفة تمامًا عما كانت عليه سابقا.

اعتمادك طريقة ازالة النشا والخل بالتدليك يساهم في التخلص من أي بقايا غير مرغوبة على البشرة وكذلك تنظيف المسامات ومن ثم غلقها.

يستحسن أن تتأكدي من استخدام الماء الساخن على وجهك أو المنطقه المرغوب تنظيفها قبل استخدام الخليط لكي تساهم في تفتيح المسامات وإعطاء الفرصة للخليط لجذب أي أوساخ موجودة داخل المسام وتنظيف الطبقات الداخلية من البشرة.

فوائد النشا والخل للبشره