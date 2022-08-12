وداعا مشاكل الشعر بوصفة طبيعية بالقرنفل خلي شعرك ناعم وكثيف مفعوله مضمون

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عمر شويل - جدة بوصفة طبيعية بالقرنفل خلي شعرك ناعم وكثيف مفعوله مضمونة ١٠٠%، حيث يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي أثبتت فاعليتها في الحفاظ علي الشعر ومنع تساقط وجعله صحيا وناعم براق، كما يدخل القرنفل في تركيب مستحضرات العناية بالشعر، لكن لا يمكن استخدام القرنفل بمفردك الشعر والحصول على نتائج مرضية لابد من استخدام القرنفل مع زيت الزيتون لأن كلاهما من الأعشاب الطبيعية التي ورد ذكرها في الطب النبوي، حيث أن فوائده لا تقتصر على جانب واحد، وبما أن كثافة الشعر ونعومته مطلب الجميع نقدم لكم بعض الوصفات الفعالة باستخدام القرنفل فيما يلي.

القرنفل وزيت الزيتون لتنعيم وتكثيف الشعر

لكلا من القرنفل وزيت الزيتون فوائد لاتعد ولاتحصى، ولاسيما الفوائد الصحية لعلاج مشاكل الشعر طبيعيا، لذلك نقدم لكم وصفة تنعيم وتكثيف الشعر بالقرنفل وزيت زيتون فيما يلي:

ربع كوب من القرنفل المطحون ناعم.

كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نحضر زجاجة لكن لابد أن تكون من الزجاج وليس البلاستيك.

نضيف بها كوب زيت الزيتون والمقدار المحدد من القرنفل المطحون ناعم جدا.

نغلق الزجاجة ونرجها جيدا حتى يتداخل القرنفل مع زيت الزيتون ويصبح لونها بني داكن.

تحفظ الزجاجة في مكان معتم لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.

ثم تستخدم علي الشعر أسبوعيا عقب الاستحمام، لكن لابد من رج الزجاجة قبل الاستعمال.

للحصول على نتائج مرضية ومضاعفة لابد من استخدام الوصفة لمدة لا تقل عن ثلاث شهور.

القرنفل وزيت الخروع وزيت الزيتون للشعر

زيت الخروع يساعد في انبات بصيلات الشعر ويكثف عددها، أما زيت الزيتون فينعم ويكثف الشعر، ولاسيما القرنفل الذي أثبتت فاعليتها علي المدى الطويل في الحصول علي شعر مثالي خالي من العيوب، وتتمثل طريقة عمل الوصفة فيما يلي:

المكونات

نصف كوب من زيت الخروع.

كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من القرنفل المطحون ناعم.

طريقة التحضير