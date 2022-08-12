نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل صوص النعناع للمشروبات المثلجة للأنتعاش من حر الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة واحدة من أروع وأشهى الإضافات والنكهات التي يتم إضافتها للأكل أو المشروبات سواء الباردة أو الساخنة هو نكهة النعناع، حيث يحتوي النعناع على العديد من الفوائد ويعمل على استرخاء الأعصاب والجسم إذا تم شربه ومفيد جداً للمعدة والمخ ويعمل على تنشيط التفكير وزيادة التركيز للعقل وغيرها كثير من الفوائد والمميزات، والمشروبات الباردة أيضا هي من أهم المشروبات أثناء الصيف وتعمل على ترطيب وهدوء أعصاب الشخص أثناء الحر والصيف ومما لا شك فيه أن عند إضافة نكهة النعناع مع المشروبات الباردة ينتج مشروب في غاية الروعة والأن نقدم لكم المكونات وطريقة التحضير. مكونات صوص النعناع مع عصير الليمون خمس حبات من الليمون.

كمية متوسطة من النعناع الطازج الاخضر.

لتر مياه مثلجة.

كوب من السكر.

كوب من قطع المثلجات. طريقة التحضير يتم تحضير إناء كبير و تقشير حبات الليمون وتقطيعها إلى قطع متساوية

يتم وضع نصف كمية الماء مع نصف كمية النعناع ودمجهم في جهاز الخلاط.

بعد أن تم وضع نصف الخليط في جهاز الخلاط يتم تصفيته في إناء آخر.

يتم وضع باقي الكمية من النعناع والسكر والماء وضربهم أيضا في جهاز الخلاط.

وبعد ذلك يتم تصفيته جيداً.

يتم وضع المشروب في أكواب و وضع قطع الثلج عليهم وتقديمهم للضيوف. مكونات صوص النعناع مع الليمون و الحليب أربع حبات من الليمون.

كوب من اللبن البودرة.

كمية متوسطة من النعناع الطازج الاخضر.

كوب من الماء.

نصف كوب من السكر. طريقة التحضير يتم تقشير حبات الليمون و وضع السكر والماء ووضعهم في الخلاط.

يتم وضع كمية النعناع على هذا الخليط ويتم ضربه مرة اخرى في الخلاط.

ثم يتم تصفيته في إناء نظيف ونزع كل الشوائب منه.

يتم وضع كوب اللبن البودرة على الخليط.

يتم تقليبه جيداً.

يتم وضع كمية من السكر إذا كان المشروب لاذع أو كمية السكر قليلة به.

يتم وضع المشروب بعد تصفيته وتجهيزه في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر حسب تم تبريده بشكل كافي ام لا.

يتم وضعه في اكواب وتقديمة للضيوف.

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