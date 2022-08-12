نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طعمه رائع بسكويت التمر الأصلي بنفس طعم الجاهز بكل سهولة حضريه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر طريقة عمل بسكويت التمر أحد أكثر ما تبحث عنه النساء لإعداده لأبنائها وزوجها في المنزل بكل سهولة وبمكونات اقتصادية سواء في المناسبات المختلفة أو غيرها، فيكون البسكويت قد تم إعداده بشكل صحي ومضمون، وبذلك ينال إعجاب كل الأسرة أو الضيوف من يأتون إلينا ويكون مذاقه مثل مذاق بسكويت التمر اللذيذ الذي يتم بيعه في المحلات المتخصصة في بيع المخبوزات والحلويات، وهذه الطريقة سوف نعرضها لكم في السطور الآتية. مكونات عمل بسكويت التمر في المنزل كوب واحد من الزبدة الطرية المذابة.

نصف كوب من السكر الناعم.

عدد 2 حبة بيض.

ملعقة واحدة صغيرة في الحجم من الفانيليا.

عدد 2 كوب وثلاثة أرباع من دقيق الأبيض المخصص للمخبوزات. مكونات حشوة البسكويت كوب وربع من التمر بدون نوى.

ملعقة من الزبدة أو السمن.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة والهيل المطحون. طريقة عمل بسكويت التمر في المنزل نقوم بوضع الزبدة مع السكر داخل العجانة الكهربائية، لمدة دقيقتين حتى تخلط معًا جيدًا.

يتم إضافة البيض إلى الخليط السكر داخل العجان الكهربائي مع ضرورة الاستمرار في الخلط مرة أخرى.

نضيف الفانيليا، وكذلك نضيف الدقيق، والاستمرار في العجن.

يفضل البدء في السرعة البطيئة ثم اختيار السرعة العالية.

يفضل أيضًا عدم العجن لمدة طويلة، وبعدها نقوم بتجميع العجينة لتكون دائرية على شكل القرص.

يتم تغطية العجينة باستخدام كيس نايلون.

يتم ترك العجينة لترتاح قليلاً داخل الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

يتم البدء في تجهيز حشوة التمر مع القرفة الزبدة والهيل، وذلك بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى تصير عجينة متماسكة.

يتم تقسيم الحشوة إلى كرات متوسطة في حجمها، ثم يتم رقها حتى تصير أشبه بالحبل ومتوسطة في السُمك.

يتم تجهيز الصواني ثم تبطينها بورق الزبدة، وبعد ذلك يتم إخراج العجينة من الثلاجة، وبعدها يتم رق العجينة لتكون مستطيلة الشكل وصغيرة في الحجم.

يتم وضع حشوة التمر مع الغلق بصورة جيدة باستخدام أسنان شوكة الأكل.

نقوم بعد ذلك بتقسيم البسكويت باستخدام سكين، وذلك لتكون على شكل أسطوانات ذات حجم متساوي، ثم ترص قطع البسكويت داخل الصواني المجهزة مسبقًا.

يجب ترك مسافة قليلة مناسبة بين القطع.

تدخل الصواني الفرن المسخنة مسبقًا إلى 180 درجة، لمدة 10 دقائق.

عندما يصير اللون ذهبي يتم إخراج بسكويت التمر من الفرن وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طعمه رائع بسكويت التمر الأصلي بنفس طعم الجاهز بكل سهولة حضريه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.