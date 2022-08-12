نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكريم لبان الذكر شكلك يبدو أصغر بعشرين سنة ماسكات لتفتيح و تبييض ترطيب البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر لبان الذكر من العناصر الطبيعية التي يتم استخلاصها من الأشجار لتحقيق أعلى فائدة في تفتيح البشرة وعلاج علامات تقدم العمر، حيث أن مطحون لبان الذكر يعتبر كولاجين طبيعي يدخل في كثير من الأدوية والمركبات الكيميائية، كما أنه يعتبر بديل طبيعي لعمليات التجميل واستعادة الكولاجين في البشرة والجسم، لأنه يعوض النقص الذي يحدث في إنتاج الجسم للكولاجين مع كبر السن وتقدم العمر، كما أنه آمن تماما علي البشرة والجسم لا يسبب أعراض جانبية، ونقدم لكم في السطور التالية من هذا الموضوع أكثر من طريقة لإعداد كريم وماسك وغسول لبنان الذكر والاستفادة منهم في إعادة نضارة وحيوية البشرة والتخلص من عيوب البشرة نهائيا.

ماسكات لتفتيح وتبييض ترطيب البشرة بكريم لبان الذكر

يساعد لبان الذكر في تفتيح البشرة وإمدادها بالعناصر اللازمة لتجديد حيويتها وتفتيحها، ولاسيما الحصول على ملمس حريري للبشرة.

مقدار ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقة من الفازلين الطبي.

ملعقة من النشا الذرة.

مقدار ملعقة من ماء الورد.

اثنين ملعقة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير

نضع الفازلين على النار حتى يدفئ ثم نضيف إليه المكونات الأخرى.

نمزجهم ليتكون خليط كريمي، ثم يدخل الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة.

يتم استخدام الماسك مرتين اسبوعيا باردة على البشرة لمدة عشر دقائق، ثم يغسل بالماء الفاتر.

ماسك لبان الذكر وزيت الأفوكادو لتفتيح البشرة وترطيبها

يعتبر هذا الماسك الأكثر فاعلية في الحصول علي بشرة مشرقة تبدو أصغر بعشرين عام وتطبق الماسك بالطريقة التالية:

المكونات

واحد ملعقة كبيرة من زيت لبان الذكر.

اثنين ملعقة صغيرة زيت جوز هند.

واحد ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو.

نصف ملعقة صغيرة عسل ابيض.

ملعقة صغيرة زيت لوز مر.

طريقة التحضير