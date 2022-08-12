نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي هريسة الشطة في البيت بمكونات بسيطة وبطعم مميز لأشهى المقبلات في المقال التالي
عمر شويل - جدة هريسة ألشطه من الخلطات التي لا يمكنك الاستغناء عنها في بعض التتبيلات خاصة لعشاق الأكل الحار، ويتم شرائها من المحلات ولكن بعد الآن سوف تقومي بإعدادها في المنزل بمكونات موجودة في أغلب المنازل، وذلك بعد أن تزايد البحث عنها من خلال المواقع المنتشرة في جوجل حيث يستخدمان الكثير من الشيفات المشهورة في وصفاتهم، يعد الثوم والشطة الحارة من المكونات لا يمكن الاستغناء عنها في عند إعدادها في المنزل، طريقة إعدادها بسيطة جدا، فيجب اختيار المكونات الطازجة قبل إعدادها، حيث يمكنك حفظها لفترات طويلة داخل الفريزر لمدة طويلة وتقوم باستخدامها عند الحاجة.
مكونات هريسة الشطة
يمكنك مضاعفة الكميات أو تقليلها وذلك الكمية التي تستخدمها وتكون مكونة من ذلك المكونات.
- كيلو من ألشطه الحمراء الحارة.
- خمس حبات من الفلفل الأخضر.
- عشرين فص ثوم.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- خمس ملاعق كبيرة من الخل
- ملح أبيض.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- نصف كوب من الزيت.
طريقة إعداد هريسة ألشطه في المنزل
يحب تجهيز جميع المكونات ويحب أن تكون الخامات المستخدمة جافة تماما، وذلك للحفاظ على هريسة ألشطه أطول وقت
- تقوم بإحضار كيلو من الحمراء والفلفل الأخضر.
- نقوم بإزالة الجزء الأخير منها باستخدام السكينة.
- نغسل الفلفل جيدا ثم تقوم بتجفيف بمناديل مطبخ أو فوطة نظيفة.
- نقشر فصوص الثوم.
- باستخدام محضر الطعام نقوم بوضع الفلفل الأحمر مع الأخضر ونخلطه حتى يصبح مفروم.
- نقوم بوضع فصوص الثوم ثم نخفق مرة أخرى.
- نضع خليط الثوم والفلفل في وعاء نظيف.
- نضيف الملح الأبيض وذلك حسب الرغبة.
- نضع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ثم نضع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- نضيف ربع كوب من عصير الليمون الطازج.
- ثم نضع الخل على باقي المكونات.
- وأخيرا يتم إضافة زيت الطعام ونقلب المكونات جيدا حتى يتم مزجهم جيدا.
- بعد الانتهاء من عملها يمكننا استخدامها في بعض التتبيلات مثل خلطات السمك المشوي أو تتبيله الفراخ المشوية، أو بعض الطواجن، حيث تعطى هريسة ألشطه مذاق جيدا للطعام، كما يمكن استخدامها في ألكشري المصري أو خلطة المحشى.
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