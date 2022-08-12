نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي هريسة الشطة في البيت بمكونات بسيطة وبطعم مميز لأشهى المقبلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هريسة ألشطه من الخلطات التي لا يمكنك الاستغناء عنها في بعض التتبيلات خاصة لعشاق الأكل الحار، ويتم شرائها من المحلات ولكن بعد الآن سوف تقومي بإعدادها في المنزل بمكونات موجودة في أغلب المنازل، وذلك بعد أن تزايد البحث عنها من خلال المواقع المنتشرة في جوجل حيث يستخدمان الكثير من الشيفات المشهورة في وصفاتهم، يعد الثوم والشطة الحارة من المكونات لا يمكن الاستغناء عنها في عند إعدادها في المنزل، طريقة إعدادها بسيطة جدا، فيجب اختيار المكونات الطازجة قبل إعدادها، حيث يمكنك حفظها لفترات طويلة داخل الفريزر لمدة طويلة وتقوم باستخدامها عند الحاجة.

مكونات هريسة الشطة

يمكنك مضاعفة الكميات أو تقليلها وذلك الكمية التي تستخدمها وتكون مكونة من ذلك المكونات.

كيلو من ألشطه الحمراء الحارة.

خمس حبات من الفلفل الأخضر.

عشرين فص ثوم.

ربع كوب من عصير الليمون.

خمس ملاعق كبيرة من الخل

ملح أبيض.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف كوب من الزيت.

طريقة إعداد هريسة ألشطه في المنزل

يحب تجهيز جميع المكونات ويحب أن تكون الخامات المستخدمة جافة تماما، وذلك للحفاظ على هريسة ألشطه أطول وقت