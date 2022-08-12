نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطورة إدمان المشروبات الغازيه وأضرارها على الجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة المشروبات الغازية تعتبر من المشروبات الضارة التي تسبب العديد من المشاكل في جسم الانسان، مثل مرض السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية وامراض العظام، وذلك بسبب احتوائها علي نسبة كبيرة من السكر والسعرات الحرارية والصودا، وفي هذا المقال سوف نوضح اضرار ادمان المشروبات الغازية، وطرق للتخلص من هذه العادة، واهم البدائل الصحية للمشروبات الغازية.

اضرار ادمان المشروبات الغازية

تعتبر من أكبر الاضرار التي تسببها المشروبات الغازية هي ادمان، بسبب احتوائها علي مواد تسبب الادمان وعند محاولة التقليل منها يحدث في الجسم أعراض مثل اعراض الادمان، الدوخة والغثيان والصداع .

تتسبب المشروبات الغازية في زيادة الوزن وذلك بسبب احتوائها علي نسبة كبيرة من السكر، الذي يعمل علي تحفيز هرمون الأنسولين الذي يزيد الإحساس بالجوع، والسعرات الحرارية التي تتحول الي دهون في الجسم.

تؤثر علي الكبد والقلب بسبب احتواء المشروبات الغازية علي السكر والصودا، وتتسبب في ارتفاع مستوي الكوليسترول في الدم.

تؤثر المشروبات الغازية علي الجهاز المناعي، وذلك بسبب وجود الصودا التي تسبب خلل في الجهاز المناعي.

تأثير المشروبات الغازية علي الجهاز الهضمي ويمكن أن تتسبب في حدوث التهابات في المعدة وزيادة الحصوات.

تسبب هشاشة العظام، وتفقد الجسم قدرته في الاستفادة من الكالسيوم، ويحدث آلام في العظام وخاصة عند الاطفال.

تضر الاسنان وتتسبب في حدوث تسوس الاسنان وتآكل مينا الأسنان وسقوطها.

طرق التخلص من ادمان المشروبات الغازية

شرب كميات كمية من الماء.

اعتماد نظام غذائي صحي متوازن ومتكامل، والحصول علي وجبات خفيفة مثل الفواكه والمكسرات.

تعويض كمية السكر التي سوف يفقدها الجسم بالفواكه مثل المانجو والتفاح والاناناس.

عند الشعور بالرغبة في شرب المشروبات الغازية عليك ممارسة الانشطه مثل المشي، أو ممارسة التمارين.

استبدال المشروبات الغازية بمشروبات أخري صحية مثل العصائر والمشروبات الدافئة او مشروبات تحتوي علي السكر مثل اللبن بالعسل.

بدائل المشروبات الغازية الصحية

المشروبات الغازية تسبب الكثير من المشاكل وتدخل الي الجسم السموم وللتخلص من أضرار هذه المشروبات يجب استبدالها بمشروبات صحية مثل: ديتوكس الفواكه، والعصائر الطبيعية، والمشروبات الدافئة، النعناع، والبابونج، والشاي والقهوة.