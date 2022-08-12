طريقة عمل صينية الدجاج بالبطاطس المهروسة ألذ وجبة بمكونات بسيطة

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عمر شويل - جدة صينية الدجاج بالبطاطس المهروسة ، من ألذ الوجبات المميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، فهي وصفة بسيطة وبمكونات متوفرة وبمذاق لذيذ وشهي للغاية، ويمكن تناولها في الغداء او العشاء، كما أنها من الوصفات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية نظرا لاحتوائها على العديد من الخضروات.

كما يوجد العديد من الأطعمة المميزة واللذيذة وسهلة التحضير التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة مثل طريقة عمل القراقيش بالسمسم أو الباتيه الهش أو طريقة عمل البسطرمة البيتي، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة إعداد صينية الدجاج بالبطاطس المهروسة.

مكونات صينية الدجاج بالبطاطس المهروسة

تتميز هذه الوصفة بمذاقها اللذيذ والمميز وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي ومكوناتها كالتالي:

خمس حبات من البطاطس.

ملح وفلفل أسود.

جبنة موزاريلا.

قطعتين من صدور الدجاج المقطعين مكعبات.

ملعقتين كبار من المايونيز.

ملعقتين كبار من الكاتشب.

وملعقتين كبار من الصويا صوص.

فصين ثوم مفرومين.

بصلة مقطعة مكعبات.

ثمرة فلفل رومي مقطعة.

ثلاث ملاعق كبار من معجون الطماطم.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

طريقة تحضير صينية الدجاج بالبطاطس المهروسة سهلة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها وطريقة التحضير كالتالي:

نقوم بسلق البطاطس جيدا ثم نقوم بهرسها ونضيف إليها ثلاث ملاعق من الجبنة الموزاريلا والقليل من الفلفل الأسود والملح.

ثم نخلطهم جيدا مع بعضهم البعض ونقوم بإحضار صينية ونوزع عليها كمية البطاطس المهروسة بالتساوي.

ثم نقوم بخلط مكعبات الدجاج مع الكاتشب والمايونيز والصويا صوص والثوم المفروم ورشة من الملح والفلفل الأسود.

وبعدما يمتزج الدجاج مع التتبيلة جيدا نقوم بوضع الدجاجة في طاسة على نار بدرجة حرارة مرتفعة مع كمية زيت مناسبة لمدة خمس دقائق مع التقليب المستمر.

وبعدما تمر المدة نقوم بإضافة البصل والفلفل الرومي ونقلبهم مع الدجاج على النار لمدة خمس دقائق أخرى.

ثم نقوم بوضع الدجاج بعد تسويته فوق طبقة البطاطس المهروسة.

ثم نقوم بخلط معجون الطماطم مع الماء ونضيف إليهم رشة فلفل أسود وملح.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط فوق الدجاج ونوزعه جيدا.

ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من الجبنة الموزاريلا المبشورة من الأعلى.

ثم ندخل الصينية في الفرن حتي تتحمر الصينية من الأعلي وتذوب الجبنة.

ثم تكون الوصفة جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كيفية تحضير البابريكا صوص

يتميز صوص البابريكا بمذاق لذيذ ومميز خاصة عندما نقوم بإضافته إلي صينية الدجاج بالبطاطس المهروسة، فهذا الصوص سيزيد من غنى المذاق لهذه الوصفة كما أن طريقة تحضيره بسيطة للغاية ومكوناته كالتالي:

نصف ملعقة صلصة.

ثمرة طماطم.

أربع فصوص ثوم.

حبة فلفل رومي احمر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نص ملعقة صغيرة كاتشاب.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة خل.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح.

طريقة التحضير