نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ يطريقتين مختلفتين بطعم جوسي و جديد وطريقة لذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عادة ما يعتمد كباب الحلة على قطع اللحم البقري أو الضأن ، ولكن في عملية صنع كباب الشيلة نستخدم اللحوم بدلاً من الدجاج ، وهو طبق شهي ولذيذ للغاية ويتميز بسرعة التحضير ، ويمكنك إضافة مجموعة متنوعة من الخيارات لهذا الطبق الخضار مثل البطاطس والفلفل والطماطم وكل ما لديك لطبق خاص ورائع ، واليك طريقة عمل كباب حلة بالدجاج بطريقتين مختلفتين.

يحتاج جسم الإنسان إلى تناول الماكولات واللحوم الغنية بالبروتين اللازم للجسم ومنها الفراخ او اللحمة الحمراء ويعد الفراخ من الماكولات التي يقبل على تناولها العديد من الاطفال ويمكننا عمل الفراخ وتقديمه بطعم لذيذ وهي عمله كباب حلة مع الخضروات حيث تعد تلك الوجبة من اشهى وألذ الوجبات ذات القيمة الغذائية الكبرى.

طريقة عمل كباب حلة بالفراخ

مكونات عمل كباب حلة بالدجاج :

ثمان قطع من الدجاج على شكل مكعبات كبيرة

بصل مقطع او مفروم

ثوم مهروس

ورق لورا

فلفل اخضر

بطاطس مقلية مكعبات

ملح ، فلفل اسود ، بهارات

طماطم مكعبات

زيت نباتي

طريقة عمل كباب حلة بالفراخ والبطاطس :

في وعاء خاص بالطبخ قومي بتسخين اربع ملاعق من الزيت ، ثم ضعي الدجاج في الزيت الساخن مع التقليب حتى يتحمر قليلا ، ثم ضعي البصل والثوم مع التقليب حتي ينضج قليلا ، ثم ضعي الفلفل الاخضر والملح والفلفل والبهارات مع التقليب ، ثم ضعي الطماطم وعليه كوب من الماء حتى ينضح الدجاج وان لم ينضج كرري بوضع كوب من الماء مرة اخرى ، ثم ضعي البطاطس المقليه عليه مع تقليبها حتى تتداخل الخليط مع بعضها البعض ، ثم ارفعيها عن النار ويسكب الخليط في طبق التقديم ساخنا مع الارز والسلطة البيضاء حسب الذوق .

طريقة أخرى لعمل كباب الحلة بالفراخ

مكونات عمل كباب الحلة بالفراخ :

قطع دجاج مكعبات

فلفل اخضر

قطع صغيره من البصل بنفس كمية قطع الدجاج

كزبرة خضراء

زيت وسمن

ملح وفلفل وبهارات

طريقة عمل كباب الفراخ :

قومي بتسخين الزيت والسمن في وعاء الطبخ ، ثم ضعي قطع البصل والملح مع التقليب حتى يذبل ، ثم ضعي الفراخ والبهارات والفلفل الاسود معا مع التقليب على نار هادئة حتى تنضج الدجاج ، ثم ضعي مكعبات الفلفل الاخضر والكزبرة الخضراء المفرومة مع التقليب حتى يتجانس وتتداخل المكونات مع بعضها ثم ارفعي الخليط عن النار ثم اسكبي الوصفة ساخنه وتقدم مع المكرونة او الارز حسب الرغبة.